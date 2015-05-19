اولیویرا برنامه داد و به کشورش بازگشت/ ارائه لیست نفرات به باشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا سرمربی پرتغالی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بعد از پایان تلخ رقابتهای این فصل لیگ برتر برای سرخپوشان تبریزی برنامههای خود را برای فصل آتی تقدیم مسئولان این باشگاه کرد.
اولیویرا در صحبتهای خود با باشگاه تراکتورسازی عنوان کرد شرایطی مد نظر وی دارد که باید مهیا شود تا امکان ادامه همکاری فراهم آید. از سویی دیگر سران باشگاه تراکتورسازی نیز به تونی اعلام کردند برای فصل آینده برنامههای دیگری دارند و میخواهند طلسم ناکامیها در لیگ قهرمانان آسیا را بشکنند.
اولیویرا که پیشتر لیستی را تهیه کرده بود و در اختیار باشگاه قرار داده بود، پیش از ترک ایران یک فهرست تکمیلی را نیز در اختیار مسئولان باشگاه قرار داد تا تیم قدرتمندی را برای فصل آینده ببندند.
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