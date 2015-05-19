تعیین گروه مشاوران استاندار کهگیلویه و بویراحمد درامور ایثارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود داربام در نشست معرفی اعضای گروه مشاوران ایثارگری گفت: گروه مشاوران امور ایثارگران استاندار کهگیلویه و بویراحمد طبق آیین‌نامه شش نفر را شامل می شود.

وی افزود: اسکندر محمدی به نمایندگی از والدین شهدا، حجت هاشمی به نمایندگی از آزادگان، محمد مشهدی‌زاده به نمایندگی از جانبازان و سید هانی حسینی به نمایندگی از فرزندان شهدا، زینب نظری حسین‌آباد به نمایندگی از همسران شهدا و سید محمود داربام نیز به نمایندگی از رزمندگان در این گروه مشاوران شرکت دارند.

داربام اظهار داشت: با حضوراین افراد اتاق فکری برای بیان مشکلات و برنامه‌ ریزی برای امور ایثارگران تشکیل می شود که به استاندار مشورت می دهند.

وی بیان داشت: در این گروه مشورتی یک نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور دارد و دبیرخانه‌ای برای این کار تشکیل شده است.

مشاور استاندار در امورایثارگران گفت: این افراد پس از معرفی ۱۵ نفر توسط گروه معتمد ایثارگران به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران انتخاب شدند و از سوی استاندار برای آنها ابلاغ مشاور صادر شد.

وی بیان برخی از اقدامات صورت گرفته برای جامعه ایثارگری استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: یکی از اقدامات اشتغال ۲۲۳ نفر از جامعه ایثارگری استان بود.