باشگاه خبرنگاران نوشت: اعضای این قبیله‌ برای گذراندن زندگی از جسد مردگان تغذیه می‌کنند. آنها معمولا نزدیک به گورستان ها ساکن می‌شوند تا به راحتی بتوانند غذای مورد نیاز خود را تهیه کنند. افراد این قبیله گوشت بدن مردگان را می خورند و بدن های خود را با خاكستر آتش می پوشانند و معتقدند این كار، پیری را از آن ها دور می كند و به آنان نیروی فوق العاده‌ای می بخشد.

اعضای قبیله "آگوری" بر روی استخوان مردگان می‌خوابند و در جمجمه آنها آب می‌خورند.

"کریستیانو اوستینلی،" عکاس شجاع ایتالیایی، به میان این قبیله رفت و چند روزی با آنها زندگی کرد. عکاس ایتالیایی در این مدت تصاویر جالبی از آدم‌خواران ثبت کرد و با عادات عجیب آنها آشنا شد. آدم‌خواران علاوه بر تغذیه از جسد مردگانی که سوزانده نشده‌اند، از ماری‌جوانا و الکل هم استفاده می‌کنند. افراد این قبیله معتقدند قدرت و نیرو، از زندگی میان مردگان و اجساد به دست می آید.