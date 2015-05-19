سعید عباسی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر، به اتفاقات بازی تیم‌های تراکتورسازی با نفت تهران در هفته پایانی چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر پرداخت و تاکید کرد اصل ماجرای این بازی قضاوت داور بوده نه اعلام نتیجه اشتباه بازی سپاهان.

وی همچنین تصریح کرد: عده‌ای دنبال ماله کشی این ماجرا بودند ولی در برنامه دوشنبه شب نود لکنت زبان گرفتند و دستشان برای همه رو شد. مدیرعامل تراکتورسازی درباره وضعیت فصل آینده بازیکنانی مثل آندرانیک تیموریان هم گفت: ترجیح می‌دهیم قبل از اینکه ما به تیموریان پیشنهاد بدهیم، او خودش با ما تماس بگیرد.

مشروح این گفتگو در زیر می‌آید:



توپ را در زمین همدیگر می‌اندازند

من تاکنون درباره این ماجرا صحبت نکرده بودم زیرا می‌خواستم ببینم دوستان دیگر به چه نتایجی می‌رسند. در حال حاضر فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش این ماجرا را پیگیری می‌کنند ولی به نظرم آنها توپ را به زمین همدیگر می‌اندازند و از اصل ماجرا غافل هستند.

بحث ما داوری است

بحث ما، بحث داوری است و ما روی این ماجرا حرف داریم. با مطرح کردن این مساله که «چه کسی بازی سپاهان با سایپا را ۲ بر ۲ اعلام کرده» می‌خواهند ماجرا را به سمت و سوی دیگر ببرند تا افکار عمومی را مشغول کنند.

اگر نفت پیروز می‌شد، مردم ناراحت نمی‌شدند

عادل فردوسی‌پور بحث را موشکافانه پیش برد و اطلاعات زیادی هم از ماجرا داشت که بخشی از آنها را خودمان به برنامه نود داده بودیم ولی به نظرم مهمتر از همه این بحث‌ها این است که بحث داوری پیگیری شود. من به سپاهان تبریک می‌گویم و موفقیت آنها در لیگ قهرمانان آسیا هم باعث خوشحالی ما خواهد بود ولی بحث ما این است که اعلام نتیجه ۲ بر ۲ سپاهان برای این بوده که تیم داوری را از زمین خارج کنند که تبعات آن بدتر است. با این نوع صحبت‌ها، با شعور و فهم مردم بازی کردند. اگر نفت ما را در جریان بازی شکست می‌داد، مردم تبریز ناراحت نمی‌شدند.

آتش‌ها از گور داور بیرون می‌آید

تمام آتش‌ها از گور داور بیرون می‌آید. اگر داور دقت می‌کرد کار به اینجا نمی‌رسید! حتی اگر نفت تهران با شکست ما قهرمان می‌شد. حالا اما تمام مسئولان اتفاق را به هم پاس می‌دهند و می‌گویند نیمکت تراکتور مقصر بود با پسر تونی اولیویرا.

داور فکر کرد عید قربان است و ما را قربانی کرد!

داور بازی که اتفاقا داور بین‌المللی است، شاید فکر می‌کرده فردای بازی تراکتور با نفت، عید قربان بوده نه عید مبعث! برای همین تیم ما را قربانی کرد!

دست آنهایی که دنبال ماله کشی بودند رو شد

همانطور که گفتم در برنامه نود مساله موشکافی شد. آنها که دنبال ماله کشی بودند، در این برنامه به لکنت زبان افتادند و دستشان رو شد. همه مردم دیدند و خودشان هم قدرت تحلیل دارند و متوجه ماجرا می‌شوند. تیم ما زحمتش را کشید. ما تا روز آخر در قله لیگ بودیم ولی سزاوار نبود که با بحث داوری بازی به چالش کشیده شود.

قنبرازده قسم خورده بود ماجرا را رسانه‌ای کند

قنبرزاده (مدیرعامل باشگاه نفت تهران) یک فرد منطقی و کار درست است. او در برنامه نود گفت که چند بی‌سیم به دست گفتند نتیجه بازی ۲ بر ۲ شده است. قنبرزاده در ورزشگاه هم مرا دید و گفت که چنین اتفاقی افتاده است. او قسم خورد این مطلب را رسانه‌ای کند و دقیقا همان چیزی را که به من گفته بود، در نود هم گفت.

دنبال یک تکه فلز نیستیم

ما دنبال این بحث نیستیم که یک تکه فلز (جام قهرمانی) به اصفهان رفته و اینکه این فلز باید به تبریز می‌آمد یا به نفت تهران می‌رسید. صحبت ما این است که اصول مردم را زیر پا گذاشتند. مردم با باخت راحت کنار می‌آیند ولی با بازی شدن با شعورشان کنار نمی‌آیند.

می‌توانستیم جلوی گسترش فولاد کار را تمام کنیم

می‌توانستیم در بازی با گسترش فولاد تبریز کار را تمام کنیم و به عنوان قهرمانی برسیم! ولی فوتبال پاکی ارائه کردیم و باعث تحسین همگان شدیم. با این حال، اتفاقاتی که در تبریز رخ داد، اولین و آخرین اتفاق نیست. اینکه چه زمانی این مسائل کثیف خاتمه یابد را نمی‌دانم. کاش یک کمیته تشکیل شود و اتفاقات را رصد کند. همیشه یک اتفاق رخ می‌دهد و بعد همه دنبال چاره اندیشی می‌افتند.

نیمکت تراکتورسازی را هدف گرفته‌اند

مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ زحمت زیادی برای لیگ امسال کشیدند ولی بعد از این اتفاقات، همه توپ را به زمین هم انداختند و نیمکت تراکتورسازی را هدف قرار داده‌اند. مدام می‌گویند از طرف نیمکت نتیجه بازی سپاهان ۲ بر ۲ اعلام شده است. کدام عقل سلیم قبول می‌کند مسئولان یک تیم به خودشان دروغ بگوید؟

بحث تحریم لیگ بود نه انحلال تراکتورسازی

در شورای شهر تبریز بحث انحلال مطرح نشد. یکی از دوستان نظر داده که اگر قرار است لذت و شادی لیگ با یک چیز کثیف جریحه‌دار شود و این اتفاقات کثیف ادامه داشته باشد، لیگ را تحریم کنیم. خیلی از تیم‌ها هم چنین چیزی را مطرح کرده‌اند! ما هزینه اتفاقات کثیف را داده‌ایم و اگر باز هم قرار باشد این اتفاق تکرار شود که فایده ای ندارد.

از قهرمانی سپاهان ناراحت نیستیم

ما سپاهان را دوست داریم و از اینکه این تیم به قهرمانی رسیده، ناراحت نیستیم. حتی اگر سپاهان یا هر تیم ایرانی دیگر بتواند در آسیا افتخار آفرینی کند، از این افتخار لذت می‌بریم. فدراسیون بیاید و قبول کند که مشکل داوری داشته است. اینکه نمی‌شود هر کاری دلشان بخواهد انجام بدهند و این قضایا هم پیش بیاید.

شعور مردم پایمال می‌شود

من امیدوارم مسائل کثیف فوتبال حل شود. ما دنبال فوتبال پاک هستیم و این موضوع باید در داوری‌ها، تیم‌ها و مربیان هم وجود داشته باشد. مردم ما گناه دارند. آنها از وقت و جیبشان می‌زنند تا به ورزشگاه بروند. با چنین اتفاقاتی شعور آنها پایمال می‌شود.

بعد از سوت داور همه هاج و واج بودند

بعد از آنکه داور سوت پایان بازی را زد، همه به هم نگاه می‌کردند. همه هاج و واج مانده بودند که سایپا چطور توانسته در فرصتی کم دو گل به سپاهان بزند. عسگری ناظر داوری یک تلویزیون داشت و هرچه به او مراجعه می‌شد که نتیجه بازی سپاهان را بپرسند، او شانه بالا می‌انداخت و می‌گفت نمی‌دانم. سردرگمی وحشتناکی در ورزشگاه حاکم شده بود. خب طبیعی است مردم در این لحظات دوست دارند حرف خوب را باور کنند.

با تونی برای فصل بعد صحبت کردیم

صحبت‌های اصلی را با تونی اولیویرا برای فصل آینده انجام دادیم. او امروز به همراه دستیارانش تبریز را به مقصد پرتغال ترک کرد. او یکسری شرایطی می‌خواهد که باید برای فصل آینده فراهم کنیم. حالا که سهمیه مستقیم آسیایی را گرفته‌ایم، بیشتر تمرکز ما برای فصل بعد این است که در آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.

نمی‌شد یکسری حرف‌ها را به تونی بزنیم

نمی‌توانستیم این فصل در کار تونی دخالت کنیم. او میانه‌های لیگ به تراکتورسازی آمد و چون تیم را خودش نبسته بود، نمی‌شد یکسری مسائل را به او بگوییم. در هر صورت ایشان برای فصل آینده دو فهرست به ما داده‌اند و ما هم بازیکنان مورد نظرش را رصد خواهیم کرد. ضمن اینکه ما یکسری بازیکن - سرباز داریم و باید منتظر بمانیم تا تکلیفشان روشن شود. برای همین تعداد بازیکنانی که جذب می‌کنیم، هنوز مشخص نیست.

منتظر تماس آندرانیک تیموریان هستیم

آندرانیک تیموریان بازیکن کاملا حرفه‌ای است و از عملکردش راضی هستیم. ترجیح ما این است قبل از آنکه باشگاه به آندو برای فصل بعد پیشنهاد بدهد، خود ایشان وضعیتش را برایمان تشریح کند و بگوید می‌ماند یا نه. در تراکتورسازی حالت دوستانه و صمیمانه‌ای بین مسئولان و بازیکنان وجود دارد. آندو هم که بازیکن حرفه‌ای است. فعلا قرار شد بازیکنان استراحت کنند و آندو هم حسابی پسرش را که به تازگی متولد شده، ببیند. بعد حتما با ما تماس خواهد گرفت.