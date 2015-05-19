ارتقای سلامت تضمین کننده پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی پیش از ظهر سه شنبه در کنگره بین‌ المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت که در تالار انتظار کرمانشاه در حال برگزاری است، اظهار داشت: سلامت به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، تضمین کننده پیشرفت جامعه است.

وی گفت: با توجه به تغییر روند بیماری ها از واگیر به مزمن به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که مردم و مسئولان برای پیشگیری از بیماری های قلبی، دیابت، انواع سرطان و نیز بیماری ها و آسیب های ناشی از رفتارهای پر خطر دست به دست هم داده و اقداماتی اساسی را انجام دهند.

رضایی افزود: برای دستیابی به این منظور سه راهکار اساسی وجود دارد که این راهکارها شامل تخصیص بودجه به بخش بهداشت، آموزش دادن به مردم در زمینه بیماری های واگیر و پرخطر و تبادل اطلاعات ملی و بین المللی در راستای پیاده سازی تجارب کشورهای موفق است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در کشور، خاطر نشان کرد: در خصوص تخصیص بودجه در راستای دسترسی عادلانه به خدمات، خوشبختانه این طرح توانسته بار عظیمی از صرف هزینه، انرژی و خدمات را از دوش مردم بردارد.

وی ادامه داد: افزایش دسترسی فرهنگی و اقتصادی مردم به خدمات سلامت، نمود عینی این ادعاست که اگر در زمینه بهداشت صرف هزینه داشته باشیم اثرات مثبت آن چندین برابر خواهد شد.

رضایی، اهمیت آموزش به مردم در حوزه سلامت را یادآور شد و گفت: در طرح تحول نظام سلامت، لزوم ارتقاء کیفیت و کمیت ویزیت پزشکان، افزایش زایمان طبیعی، ارتقاء خدمات اورژانس و ... همگی با آموزش مداوم در این طرح شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: استانداری کرمانشاه نیز با تلاش و برنامه ریزی در راستای نهادینه کردن اقدامات سلامت محور از جمله ترویج و ارتقای سطح زندگی سالم در استان حمایت خود را از پروژه ها و طرح های ساختارمند و اختصاص بودجه در این خصوص اعلام می کند.

استاندار کرمانشاه برگزاری کنگره امروز را در زمینه تبادل اطلاعات علمی مهم بر شمرد و گفت: این کنگره علاوه بر اعتلای فرهنگ سلامت مردم کرمانشاه نویدبخش اقدامات ارزنده دولت و مردم در این زمینه است.