برگزاری جشنواره ختم المرسلین اسکو برای ایجاد انگیزه درقرآن آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مظفر رجب زاده سه شنبه در آئین اختتامیه جشنواره قرآنی ختم المرسلین در شهرستان اسکو گفت:این مراسم باحضور حجت‌الاسلام حسن جهان مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی درشهرستان اسکو برگزار شد

رجب زاده درادامه ضمن ارائه گزارشی از جشنواره قرآنی ختم المرسلین، تقویت و ایجاد انگیزه در قرآن آموزان و نشان دادن چهره رحمانی پیامبر اکرم را از اهداف این جشنواره خواند و افزود: در این جشنواره۶۴ نفر در رشته قرائت، ۲۲نفر در رشته حفظ، ۱۵۴ نفر در رشته نقاشی و ۵ گروه در رشته تواشیح شرکت داشتند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسکو در پایان به برگزاری ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در اسکو نیز اشاره و تصریح کرد: در این جلسه برنامه های ویژه بزرگداشت ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مراسم سالروز ارتحال در شهرها و روستا های این شهرستان برگزار و همچنین کاروان سالگرد ارتحال امام نیز مانند سالهای گذشته به مرقد مطهر امام اعزام شود.

گفتنی است این جشنواره به همت اداره تبلیغات اسلامی در کانون فجر اسکو برگزار و از نفرات برتر با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.