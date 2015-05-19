گرد و غبار در حال ورود به خوزستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه مدیریت بحران استان خوزستان خطاب به فرمانداران شهرستان های استان آمده است: با توجه به هشدار سازمان مدیریت بحران کشور و اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص برخاستن و انتشار توده گرد و غبار از جنوب کشور عراق به سمت مرزهای غربی خوزستان در روز سه شنبه، کاهش دید افقی در ساعات آینده در بخش هایی از استان به ویژه در نیمه غربی، جنوبی و مرکزی و احتمال تداوم آن تا اواخر وقت روز جاری پیش بینی می شود.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان نسبت به اتخاذ تدابیر و هماهنگی های لازم، ابلاغ به دستگاه های ذی ربط جهت اتخاذ تمهیدات لازم، اطلاع‌رسانی به همشهریان به خصوص سالمندان، خردسالان و افراد دارای مشکلات تنفسی و ارائه توصیه‌های بهداشتی لازم در این خصوص و سایر تمهیدات لازم و مورد نیاز جهت پیشگیری و یا به حداقل رساندن آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول داشته و همشهریان را به رعایت نکات بهداشتی در کلیه موارد توصیه کنند.