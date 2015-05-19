اعلام جزئیات مهلت پرداخت حق بیمه/جریمه نقدی کارفرما

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قانون اصلاح شده تأمین اجتماعی و برخی قوانین مرتبط مصوب سال ۸۷، کارفرمایانی که به ترتیب یاد شده از ارسال لیست صورت مزد یا حقوق (لیست ماهیانه)خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی برای یک نوبت و به میزان ۱۰ درصد اصل مبلغ حق بیمه ماه مربوطه خواهند بود.

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است.و درکارگاه‌های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، این مهلت تا ۲ ماه بعد خواهد بود.

بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایی که در موعد مقرر قسمتی از بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲ درصد تمام یا کل بدهی قطعی به ازاء هر ماه تأخیر است.