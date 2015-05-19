به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات دعوت اسلامی واحد جهاد علمی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) و کانون اندیشه جوان همايش «دعوت جهانی اسلام» را ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار می کند.

در این همایش دکتر محمدهادی همایون درباره نگاهی به نسبت تمدنی و رسالت انقلاب اسلامی در قبال غرب، دکتر فؤاد ایزدی درباره دعوت اسلامی در دنیای ارتباطات و اقتضائات آن، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری در مورد دعوت در آینه قرآن و سیره نبوی، حسن رحیم پور ازغدی در مورد مانیفست دعوت اسلامی و صدور انقلاب در اندیشه امام خمینی(ره) به ارائه سخن می پردازند.

این مراسم از ساعت ۱۴:۳۰ در سالن شهید صدر بزرگراه چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق(ع) برپا می شود.