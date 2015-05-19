مجله مهر: اخیرا دانشمندان ادعا می‌کنند که فرمولی ریاضی را به دست آورده‌اند که از طریق آن مغز فرد خاطره‌ای را به ذهن می‌سپارد یا فراموش می‌کند.

دانشمندان معتقدند این فرمول توضیح می‌دهد که ما چگونه خاطرات را به یاد می‌آوریم. آنها معتقدند که این کشف در آینده این امکان را به پزشکان می‌دهد تا حافظه انسان‌ها را پاک کنند یا اینکه خاطرات تلخ را با اتفاقات دیگری جایگزین کنند.

دانشمندان سوئیسی فهمیده‌اند که خاطرات توسط عضوی در مغز به با هم ارتباط پیدا می‎‌کنند که نام آن «سیناپس» است. سیناپس در لغت به معنای چنگ‌ زدن و لمس كردن است و در اصطلاح پزشکی، به محل ارتباط یك نورون با نورون دیگر سیناپس گفته می‌شود. سیناپس‌ها آنقدر انعطاف‌پذیر هستند که این اجازه را به نورون‌ها می‌دهند که سرعت و تراکم اطلاعاتشان را تغییر بدهند و این باعث تغییرات در حافظه می‌شود.

دانشمندان توانسته‌اند یک الگوریتم پیشرفته از آن استخراج کنند که از نظر آن‌ها دقیق‌ترین پژوهش در این حوزه پیچیده مغز انسان است. گرستنر سرپرست گروه می‌گوید: «اگر ما بفهمیم که سیناپس‌ها چگونه با هم کار می‌کنند تا انسان خاطره‌ای را فراموش کند یا به یادبیاورد؛ می‌توانیم درمان روانی را بهبود ببخشیم.»

با استفاده از این الگوریتم می‌توان حافظه‌های جدیدی به مغز اضافه کرد یا حافظه‌های قدیمی را پاک کرد. در ضمن برای این کار فرد حتما باید در حالت خواب باشد؛ چرا که مغز انسان و حیوان در موقع خواب نسبت به فعالیت‌های روزانه واکنش نشان می‌دهد.

دانشمندان فرانسوی هم این تحقیقات را به صورت آزمایشی در ماه مارس روی مغز یک موشانجام داده‌اند؛ آن هم موقعی که این موش خواب بوده است. وقتی که موش بیدار شد، دقیقا به همان محلی رفت که در حافظه‌اش برنامه‌ریزی شده بود و این نشان می‌داد که حافظه او به درستی توسط دانشمندان دستکاری شده است.