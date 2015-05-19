فیلم/ مستند استقبال از شهدا در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، پیكر مطهر این 270 شهدا در دو هفته اخیر با تلاش کمیته جستجوی مفقودین در جنوب عراق، فاو، ابوفلوس، شلمچه، مجنون و زبیدات تفحص شده و روز گذشته در میان استقبال مردم آبادان، خرمشهر و مسئولان از مرز شلمچه به آغوش وطن بازگشتند.

این شهدا پس از ورود مورد استقبال عشایر غیور دشت آزادگان قرار گرفتند و برای مراسم وداع به سوسنگرد منتقل و مراسم استقبال از آنها به صورت کاملا عشایری برگزار خواهد شد.

سردار محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین نیز با لباس عشایری عربی برای انجام مراسم استقبال در شلمچه حضور پیدا كرد که حضور وی با این شمایل از نکات بارز این مراسم بود.