پیشنهاد رشوه ۲۰۰ میلیون تومانی قاچاقچی هروئین

به گزارش خبرنگار مهر سردار کامرانی صالح در تشریح این خبر گفت : ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز در پی یکسری اقدامات اطلاعاتی و رصد باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان در جریان فعالیت فردی به نام "سهیل" در امر خرید و فروش موادمخدر از نوع هروئین قرار گرفتند .

وی افزود: بلافاصله شناسایی و دستگیری نامبرده در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت و چندین اکیپ از ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی پس از شناسایی خودروی متهم مطلع شدند که قرار است مقادیری موادمخدر به وسیله خودرو ی او به دست یکی از مشتریان برسد. بنابراین سه تیم عملیاتی در ۲۷ اردیبهشت ماه به محل سکونت وی در منطقه عظیمیه اعزام شدند و به صورت نامحسوس وی را تحت تعقیب قرار دادند .

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با تشدید اقدامات اطلاعاتی مشخص شد که مواد مخدر قرار است در پل فردیس به دست یکی از مشتریان برسد بنابراین ماموران پس از تحویل موادمخدر توسط راننده یک دستگاه خودرو پژو بلافاصله وی را دستگیر و در بازرسی از خودرو مقدار تقریبی دو کیلوگرم موادمخدر از نوع هروئین را کشف و به همراه راننده و خودرو توقیفی به پلیس مبارزه با مواد مخدر منتقل کردند .

وی افزود: از سوی دیگر ماموران با هماهنگی مقام قضائی قصد ورود به منزل متهم اصلی را داشتند که وی به محض مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که با شلیک یک تیر به سمت لاستیک، خودرو متوقف و متهم دستگیر شد. در بازرسی از منزل وی مقدار تقریبی ۷ کیلوگرم هروئین کشف شد.

سردار صالح در پایان گفت: پس از کشف مواد مخدر، متهم در ازای چشم پوشی ماموران از مواد مکشوفه و همچنین برای رهایی متهم از مجازات قانونی، پیشنهاد مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان رشوه به ماموران را داد اما ماموران وظیفه شناس با رد پیشنهاد مالی متهم دستگیر شده وی را برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داد.