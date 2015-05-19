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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۰۷

مقدسی:

حفاظت از محیط زیست تضادی با توسعه ندارد

حفاظت از محیط زیست تضادی با توسعه ندارد

گرگان- قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: هیچ شخص آگاه در حوزه محیط زیست و هیچ اقدامی در راستای حفاظت از منابع زیست محیطی با توسعه در تضاد نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدسی ظهر سه شنبه در نشست نمایندگان تشکل های مردم نهاد اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد با اعتقادی راسخ محیط زیست را بستر توسعه پایدار می دانند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال گذشته تاکید کردند که تمام طرح ها و برنامه ها باید با در نظر گرفتن موازین محیط زیست باشند.

مقدسی تصریح کرد: توافقی که بین دو سازمان محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور وجود دارد با توجه به تشابه وظایف سازمانی دارای اهمیت است.

وی افزود: با توجه به مشکلات محیط زیستی که وجود دارد دیگر روند موجود جوابگو نیست و باید اقتصاد سبز و اقتصاد کم کربن چاره ساز چالش های جامعه شود.

قایم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: هیچ تردیدی نکنیم که سطح فرهنگ محیط زیستی و منابع طبیعی ما پایین است.

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست و منابع طبیعی ما جوان است، افزود: در این حوزه ها نیاز به الگو و آسیب شناسی داریم و باید با دقت بیشتری در این حوزه ها کار کنیم.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در کمیسیون های مجلس و دولت صدای واحدی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد.

مقدسی در خصوص جنگل های شمال کشور با بیان اینکه این جنگل ها موزه تاریخ طبیعی کشور هستند، گفت: در نظر داریم که از جنگل های دست کاشت و گونه های سریع الرشد برای تامین چوب استفاده کنیم.

کد مطلب 2584300

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