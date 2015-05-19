حفاظت از محیط زیست تضادی با توسعه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدسی ظهر سه شنبه در نشست نمایندگان تشکل های مردم نهاد اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد با اعتقادی راسخ محیط زیست را بستر توسعه پایدار می دانند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال گذشته تاکید کردند که تمام طرح ها و برنامه ها باید با در نظر گرفتن موازین محیط زیست باشند.

مقدسی تصریح کرد: توافقی که بین دو سازمان محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور وجود دارد با توجه به تشابه وظایف سازمانی دارای اهمیت است.

وی افزود: با توجه به مشکلات محیط زیستی که وجود دارد دیگر روند موجود جوابگو نیست و باید اقتصاد سبز و اقتصاد کم کربن چاره ساز چالش های جامعه شود.

قایم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: هیچ تردیدی نکنیم که سطح فرهنگ محیط زیستی و منابع طبیعی ما پایین است.

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست و منابع طبیعی ما جوان است، افزود: در این حوزه ها نیاز به الگو و آسیب شناسی داریم و باید با دقت بیشتری در این حوزه ها کار کنیم.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در کمیسیون های مجلس و دولت صدای واحدی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد.

مقدسی در خصوص جنگل های شمال کشور با بیان اینکه این جنگل ها موزه تاریخ طبیعی کشور هستند، گفت: در نظر داریم که از جنگل های دست کاشت و گونه های سریع الرشد برای تامین چوب استفاده کنیم.