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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۳۷

برگزیده عکس های خبری ۲۹ اردیبهشت ۹۴

برگزیده عکس های خبری ۲۹ اردیبهشت ۹۴

عکس های خبری امروز را از سفر «جان کری» به کره جنوبی آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از بسکتبال معلولین در غزه ، جاده نیمه کاره در چین و مسابقات موج سواری برزیل را خواهیم دید.

برگزیده

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا سعی دارد کودک ۸ ماهه را در پادگان سئول روی شانه های خود بگذارد. (REUTERS)

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مرد فلسطینی پاهای مصنوعی خود را کنار گذاشته تا در مسابقه قهرمانی بسکتبال معلولین در غزه شرکت کند. (Reuters)

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حمله به مناطق گروه های شورشی توسط ارتش در سوریه (REUTERS)

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ساخت و ساز جاده ای در چین به علت عدم رضایت صاحب خانه برای تخریب نیمه کاره مانده است. (Imaginechina)

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ورزشکار در رقابت دو چند مرحله ای «بارسلونا» درون آب گل آلود پریده است. (Getty)

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به نظر می‌رسد این سنجاب زیر باران لندن آواز میخواند. (CATERS)

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ماشین پلیس در حال گشت زنی در آلمان (AFP)

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یک کودک آفریقایی اهل «کیگالی» (EFE)

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معرکه گیری یک مرد در روز جشن ملی برزیل (uol)

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غروب زیبا در سنگام هند  (AFP)

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جوانان یمنی روی دیوار شهر صنعا با اسپری، نقاشی گرافیتی رسم می‌کنند. (AP)

کد مطلب 2584301

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    نظرات

    • اشکان ۰۷:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
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      انعکاس بعضی از عکسها میتواند احساسات وصف ناپذیری رابه غلیان وا دارد.

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