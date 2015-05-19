برگزیده عکس های خبری ۲۹ اردیبهشت ۹۴

عکس های خبری امروز را از سفر «جان کری» به کره جنوبی آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از بسکتبال معلولین در غزه ، جاده نیمه کاره در چین و مسابقات موج سواری برزیل را خواهیم دید.