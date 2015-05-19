۱۲ باب داروخانه دامپزشکی درکهگیلویه و بویراجمد فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر نیک بخت افزود: همچنین تعداد دو باب شرکت پخش دارو و موادبیولوژیک دامپزشکی در استان مشغول فعالیت هستند.

وی بیان کرد: در راستای اجرای طرح طرح کنترل کیفی و کمی دارو و نظارت پس از فروش دارو و واکسن تعداد ۱۰۸ نمونه از هفت قلم داروی دامی از شرکت های پخش استانی و داروخانه های دامپزشکی استان نمونه برداری شد.

نیک بخت افزود: این نمونه ها برای آزمایشات مربوطه به آزمایشگاه مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور ارسال گردید.

وی هدف از اجرای این طرح را تضمین کیفیت فرآورده های تولیدی واحدهای تولید کننده دارو عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح پیش بینی می شود موارد شکایتی ناشی از مشکلات کمی و کیفی دارو های دامی به حداقل برسد.

نیکبخت نکته حائز اهمیت این طرح را در مرحله نخست بررسیهای فیزیکو شیمیائی فرآورده های تولیدی و در مرحله بعد بررسی اثرات کیفی اقلام تولیدی با انجام آزمایشات صحرائی عنوان کرد.