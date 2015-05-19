بداخلاقی در ورزش گودرزی را به مجلس کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی قادر مرزی نماینده قروه و کریمیان نماینده مریوان از وزیر کشاورزی در خصوص علت بی‌توجهی در ایجاد شهرک‌های کشاورزی و مدیریت بهره‌برداری کشت و ساماندهی کشاورزی اعلام وصول شد.

علاوه بر این سئوال شوهانی نماینده مردم ایلام از وزیر ورزش و جوانان نیز اعلام وصول شد. این سوالات در مورد گسترش بداخلاقی در ورزش، دخالت در امور فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی و غفلت از مسائل اساسی جوانان بود.

همچنین لوایح عادی نیز اعلام وصول شد؛ بر این اساس لایحه عادی حفاظت از خاک، لایحه عادی تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریاها ناشی از کشتی‌ها اعلام وصول شده است.

علاوه بر این لایحه عادی موافقتنامه میان ایران و ژاپن در مورد انتقال محکومان به حبس و لایحه عادی موافتنامه میان ایران و پرتغال در حوزه آموزش، فرهنگ، جوانان، گردشگری و رسانه‌ها نیز اعلام وصول شد.

لایحه عادی ایجاد مناطق آزاد تجاری در مهران و اردبیل نیز از دیگر موارد اعلام وصول شده در صحن علنی امروز مجلس بود.