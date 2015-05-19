  1. سیاست
  2. مجلس
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۰۷

بداخلاقی در ورزش گودرزی را به مجلس کشاند

بداخلاقی در ورزش گودرزی را به مجلس کشاند

سئوال نماینده ایلام از وزیر ورزش و جوانان در مورد گسترش بداخلاقی در ورزش، دخالت در امور فدراسیون‌ها و غفلت از مسائل اساسی جوانان در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی قادر مرزی نماینده قروه و کریمیان نماینده مریوان از وزیر کشاورزی در خصوص علت بی‌توجهی در ایجاد شهرک‌های کشاورزی و مدیریت بهره‌برداری کشت و ساماندهی کشاورزی اعلام وصول شد.

علاوه بر این سئوال شوهانی نماینده مردم ایلام از وزیر ورزش و جوانان نیز اعلام وصول شد. این سوالات در مورد گسترش بداخلاقی در ورزش، دخالت در امور فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی و غفلت از مسائل اساسی جوانان بود.

همچنین لوایح عادی نیز اعلام وصول شد؛ بر این اساس لایحه عادی حفاظت از خاک، لایحه عادی تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریاها ناشی از کشتی‌ها اعلام وصول شده است.

علاوه بر این لایحه عادی موافقتنامه میان ایران و ژاپن در مورد انتقال محکومان به حبس و لایحه عادی موافتنامه میان ایران و پرتغال در حوزه آموزش، فرهنگ، جوانان، گردشگری و رسانه‌ها نیز اعلام وصول شد.

 لایحه عادی ایجاد مناطق آزاد تجاری در مهران و اردبیل نیز از دیگر موارد اعلام وصول شده در صحن علنی امروز مجلس بود.

کد مطلب 2584309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها