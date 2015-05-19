منطقه قفقاز دارای پتانسیل های ویژه اقتصادی و صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان کورکماز سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاه های قفقاز در تبریز اظهار داشت: بزرگترین منابع نفت، آهن و پتانسیل های اقتصادی و صنعتی و همچنین علمی در این منطقه موجود است.

وی ادامه داد: اما آنچه جای تاسف دارد این است که خروجی این منابع نصیب برخی کشورهای دیگر می شود.

کورکماز با بیان اینکه تمامی این کشورها دارای مودت قلبی هستند، گفت: در زمینه های علمی نیز به دنبال ایجاد این همبستگی هستیم تا بتوانیم در کنار هم به پیشرفت های بزرگی در سطح جهان دست یابیم.

وی افزود: در ایجاد این اجلاس به دنبال اهداف سیاسی نیستیم بلکه آنچه مهم است ایجاد حس دوستی بین دانشجویان کشورهایی است که همواره از لحاظ جغرافیایی با یکدیگر یکپارچه بوده اند.

رئیس اتحادیه دانشگاه های منطقه قفقاز در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: ایجاد صلح و دوستی در منطقه از دیگر اهداف برگزاری این اجلاس است

گفتنی است پنجمین اجلاس روسای دانشگاه های قفقاز با حضور نمایندگان و روسای دانشگاه کشورهای حوزه قفقاز صبح امروز در هتل شهریاز تبریز آغاز به کار کرد.