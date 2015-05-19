  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۴۷

رمضان کورکماز:

منطقه قفقاز دارای پتانسیل های ویژه اقتصادی و صنعتی است

منطقه قفقاز دارای پتانسیل های ویژه اقتصادی و صنعتی است

تبریز- رئیس اتحادیه دانشگاه های منطقه قفقاز گفت: این منطقه دارای ظرفیت های بزرگی در زمینه های اقتصادی و صنعتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان کورکماز سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاه های قفقاز در تبریز اظهار داشت: بزرگترین منابع نفت، آهن و پتانسیل های اقتصادی و صنعتی و همچنین علمی در این منطقه موجود است.

وی ادامه داد: اما آنچه جای تاسف دارد این است که خروجی این منابع نصیب برخی کشورهای دیگر می شود.

کورکماز با بیان اینکه تمامی این کشورها دارای مودت قلبی هستند، گفت: در زمینه های علمی نیز به دنبال ایجاد این همبستگی هستیم تا بتوانیم در کنار هم به پیشرفت های بزرگی در سطح جهان دست یابیم.

وی افزود: در ایجاد این اجلاس به دنبال اهداف سیاسی نیستیم بلکه آنچه مهم است ایجاد حس دوستی بین دانشجویان کشورهایی است که همواره از لحاظ جغرافیایی با یکدیگر یکپارچه بوده اند.

رئیس اتحادیه دانشگاه های منطقه قفقاز در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: ایجاد صلح و دوستی در منطقه از دیگر اهداف برگزاری این اجلاس است

گفتنی است پنجمین اجلاس روسای دانشگاه های قفقاز با حضور نمایندگان و روسای دانشگاه کشورهای حوزه قفقاز صبح امروز در هتل شهریاز تبریز آغاز به کار کرد.

کد مطلب 2584311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها