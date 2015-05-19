همسران جانبازان قطع نخاعی به «جشن پیروزی» دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری مراسم سی و سومین سالروز آزادسازی خرمشهر، مدیر مراکز فرهنگی و هنری منطقه ۱۹ با اشاره به اینکه روز سوم خرداد در تاریخ و مجموعه تقویم جمهوری اسلامی ایران درج شده از آن به عنوان یک روز ملی یاد کرد.

سعید رنجبریان تصریح کرد: عملیات بیت‌المقدس یکی از عملیات‌های بزرگ محسوب می‌شود که نه تنها در دفاع مقدس بلکه در سطح جهان مورد ارزیابی قرار گرفت. سوم خرداد روز فوق‌العاده بزرگی است که نقشه استکباری جهانی را برهم زد و مسیر دفاع مقدس ما را تغییر داد.

رییس فرهنگ‌سرای مهر در ادامه تصریح کرد: اینک وظیفه ماست تا دستاوردهای این روز عزیز و بزرگ را به همه دنیا و به ویژه نوجوانان و جوانان خود نشان دهیم. از این رو فرهنگ‌سرای مهر جشن بزرگی را با عنوان «جشن پیروزی» برای شهروندان اجرا می کند.

تجلیل از همسران جانبازان قطع نخاعی

هم چنین با توجه به تقارن اعیاد شعبانیه و روز مقاومت، ایثار و پیروزی و به ویژه ميلاد پربرکت و باسعادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز طي مراسمي از همسران جانباز در این جشن پیروزی تجليل به عمل خواهد آمد. در این برنامه که با هدف پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس و احترام و قدردانی از همسران جانبازان و معرفی آنان به جامعه به عنوان الگوها و اسوه‌های صبر و عاطفه برگزار می‌شود، از ۵ همسر جانباز طی مراسمی با حضور خانواده های جانبازان بالای ۷۰ درصد (قطع نخاعی) در فرهنگ‌سرا تجلیل بعمل می آید.

رنجبریان در ادامه با اشاره به ایثارگری و مجاهدت رزمندگان و جانبازان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: رزمندگان و ایثارگران و جانبازان سرافراز مایه مباهات و افتخار ایران و ایرانی هستند و تجلیل و تکریم از جانبازان و همسران آنها کمترین کاری است که ما می توانیم انجام دهیم.

وی با اشاره به اجر و پاداش الهی همسران جانبازان گفت: بدون شک همسران و خانواده جانبازان هم به پاس همراهی و همیاری و پرستاری از این عزیزان در پیشگاه الهی از منزلت و جایگاه شایسته ای برخوردار هستند و مقام و پاداش خداوند به این عزیزان بزرگ و باشکوه است و ما در حدتوان خود تلاش داریم هر چند مختصر گوشه ای از زحمات این همسران فداکار و گمنام را جبران کنیم.

خاطره‌گویی از روزهای فتح خرمشهر

از دیگر بخش‌های این مراسم حضور همرزم نویسنده کتاب دا، جانباز ۷۰ درصد و قهرمان پارالمپیک عباس مقدسی در مراسم و بیان خاطراتی در عملیات آزادسازی خرمشهر است. هم چنین پیش بینی شده است جانباز سرهنگ اصغر آقایی نیز که از ابتدای اشغال تا آزادسازی شهر خرمشهرحضور داشته، برای حضار خاطراتی از رشادت های رزمندگان را بازگو کند.

«جشن پیروزی» و تجلیل از همسران جانبازان روز یکشنبه سوم خرداد ساعت ۱۸ در بوستان بعثت برگزار خواهد شد و اجرای موسیقی توسط محمد گلریز، حضور بازیگر تلویزیون و سینما اصغر نقی‌زاده، خاطره‌گویی، تقدیر از همسران جانبازان، اجرای موسیقی سنتی، آذین بندی بوستان بعثت، نورافشانی و... از جمله بخش‌های این برنامه است.