به گزارش خبرگزاری مهر، علی انصاریان که یکی از گلزنان بازی با الهلال در سال ۷۹ بود، در خصوص دیدار پرسپولیس با این تیم عربستانی، ضمن بیان مطلب فوق افزود: آن روز شرایط خاصی بود زیرا هر دو تیم به پیروزی نیاز داشتیم. البته آنها در صورت پیروزی باز هم باید منتظر نتیجه بازی دیگری می‌ماندند ولی ما اگر به پیروزی نمی‌رسیدیم، در تهران حذف می‌شدیم.

وی افزود: در این شرایط بود که گل اول را هم خوردیم. البته چه قبل از بازی و چه بعد از آن گل، مطمئن بودیم که به پیروزی می‌رسیم. در آن صحنه هم یک توپ روی تیر دوم دروازه الهلال سانتر شد، از روی دست الدعایه گذشت و مدافع الهلال توپ را با دست زد، اگر اینکار را نکرده بود، رأفت بی‌شک توپ را گل می‌کرد. در این صحنه، کمک داور متوجه پنالتی شد و من پشت توپ رفتم.

پیشکسوت فوتبال پرسپولیس در ادامه تاکید کرد: یادم هست چند وقت قبل از آن، الدعایه به عنوان دروازه‌بان قرن آسیا یا یک چیزی شبیه این معرفی شده بود. خوب ما می‌گفتیم عابدزاده در طول قرن که هیچ بلکه از شروع فوتبال در آسیا، در قاره تک بود. از طرفی من با عابدزاده تمرین پنالتی کرده بودم و طبعا ترسی از الدعایه نداشتم.

وی اضافه کرد: پنالتی اول را خلاف جهت زدم ولی داور آن را مردود اعلام کرد. بعد که صحنه آهسته را دیدم، متوجه شدم وقتی برای زدن ضربه خیز برداشته بودم، استیلی جلوتر از من در حال حرکت بود اما ضربه دوم را طوری زدم که الدعایه اصلا نتوانست تکان بخورد، انگار با چسب به زمین چسبیده بود.

انصاریان ادامه داد: در آن بازی، من، حامد و علی کریمی گل زدیم. آن روزها به ما لقب سه تفنگدار داده بودند. خیلی رفیق بودیم و در تیم ملی هم، هم اتاق می‌شدیم. حدود ۹۰ روز بعد از آن بازی در بازی‌های آسیایی در سه بازی متوالی به ترتیب ما سه نفر بهترین بازیکنان زمین شدیم.

وی در خصوص بازی پرسپولیس برابر الهلال تاکید کرد: امیدوارم پرسپولیس امروز بتواند یکبار دیگر الهلال را شکست بدهد. این توانایی در بازیکنان تیم وجود دارد. البته در نتایج، فراز و نشیب داشتیم، یک روز آنطور لخویا، النصر و بنیادکار را در خانه خودشان برده‌ایم، یک روز هم مثل بازی برگشت با لخویا بودیم.

پیشکسوت فوتبال پرسپولیس در ادامه یادآور شد: در آن بازی خیلی بد بودیم و انواع اشتباهات عجیب را انجام دادیم. فکر می‌کنم پرسپولیس برابر الهلال می‌تواند یکی از آن روزهای خوب را داشته باشد و این منوط به حضور هواداران است. اتفاق فوق‌العاده‌ای بود که در هر بازی صد هزار نفر به ورزشگاه رفتند و این مساله تصویر باشکوهی از پرسپولیس و فوتبال ایران به آسیا داد.

وی با تاکید بر اهمیت حضور هواداران تصریح کرد: تماشاگران به تعداد زیاد وقتی ورزشگاه را پر می‌کنند می‌توانند جریان بازی را عوض کنند. بخش مهمی از کار، مسائل روحی و روانی است و وقتی بازیکن در زمین است، از این جهت بیشترین تاثیر را از هواداران می‌گیرد. پرسپولیس باید در تهران به پیروزی برسد. مهمترین نکته این است که گل نخوریم. پیروزی یک بر صفر با توجه به در پیش بودن بازی برگشت بسیار با ارزش‌تر از پیروزی دو بر یک است.

انصاریان در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید بدانیم الهلال با النصر فرق می‌کند. آنها در عربستان خیلی پرطرفدارتر هستند. ورزشگاه ریاض به اندازه ورزشگاه آزادی ظرفیت ندارد و در آن زمان که بازی می‌کردیم، الهلالی‌ها ورزشگاه را پر می‌کردند. حالا اگر هواداران پرسپولیس نیایند و ورزشگاه را پر نکنند بعداَ خودشان افسوس می‌خورند. خودم خیلی دلم می‌خواهد برای این بازی در ورزشگاه باشم. از ساعت ۶ صبح در صحنه فیلمبرداری هستم اما اگر امروز کارم زودتر تمام شود، حتما به ورزشگاه می‌روم.

وی که با سایت باشگاه پرسپولیس صحبت می‌کرد، ادامه داد: البته حضور هواداران دو وجه دارد. آنها هم می‌توانند به حریف فشار روانی بیاورند و هم حضورشان می‌تواند در شرایط خاص روی تیم خودی فشار بیاورد. به همین دلیل نوع تشویق‌ها و شعارها مهم است. ممکن است بازی گره بخورد یا اینکه حتی حریف روی یک حادثه اول به گل برسد، مثل اتفاقی که برای ما افتاد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس همچنین گفت: در چنین شرایطی سطح استرس خیلی بالا می‌رود و خیلی مهم است که هواداران تا آخرین لحظه تیم را حمایت کنند و حتی با وجود هر نتیجه‌ای در پایان بازی، وقتی سوت زده شد، باید به تیم برای بازی برگشت هم انگیزه بدهند.