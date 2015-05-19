شهردار رشت رییس هیات عامل بانک شهر در استان گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر،در این مراسم که صبح سه شنبه برگزار شد شهردار رشت با بیان اینکه شهر رشت به لحاظ مفاهیم اجرایی و سازمان یافته اقتصادی، ارتباط مناسبی با حوزه های بانکی ندارد اظهار کرد: ساختار اقتصادی در استان گیلان شرایط مناسبی برای استفاده از پتانسیل های موجود در این حوزه نداشته و نوع نگاه مردم در حوزه اشتغال عمدتا به سمت شخصی و حقوقی بوده و کمتر به کارهای تیمی گرایش دارد.

محمدعلی ثابت قدم با اشاره به فلسفه تاسیس بانک شهر گفت: هدف از ایجاد این بانک، جلب مشارکت جمعی در شهرها بوده تا سرمایه های جزء و خرد مردم به گونه ای به هم متصل شود تا صرفا تامین کننده منابع خصوصی نبوده و منافع عمومی جامعه شهری را نیز در بر گیرد.

رییس هیات عامل بانک شهر در استان گیلان افزود: برای فراگیری نگاه شهری و افزایش مشارکت جمعی مردم و استفاده از پتانسیل های موجود در سطح شهر، بسط و گسترش فعالیت های بانک شهر به عنوان بازوی اقتصادی شهرداری لازم و ضروری است.

در این مراسم همچنین معاون مدیرعامل بانک شهر در حوزه نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری با بیان اینکه ظرفیت بانک شهر در کنار شهرداری ها وسیله ای برای توسعه و عمران شهری است اظهار کرد: با انتصاب شهردار رشت به عنوان رییس هیات عامل این بانک در استان گیلان و استفاده وی از اختیارات مدیریت عاملی در سطح استان، امید آن می رود که همکاری و تعامل بین بانک شهر و شهرداری زمینه مناسبی برای رشد و توسعه شهری فراهم کند.

غلامحسین تابش فر ادامه داد: این واقعیت وجود دارد که اداره امور شهرها در دنیای امروز به صورت سنتی امکان پذیر نیست و بوجه شهرداری ها باید از باجه ها، فاینانس، سکوک، انتشار و کنسرسیوم تامین شود که در این راستا وجود یک بنگاه اقتصادی مانند بانک شهر در کنار شهرداری ها برای تامین بودجه عمرانی و آبادانی شهر لازم و ضروری است.

در پایان این مراسم، حکم انتصاب شهردار رشت به عنوان رییس هیات عامل بانک شهر در استان گیلان به وی اعطا شد.