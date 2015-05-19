توسعه مراکز رشد و فنی در آمایش آموزش عالی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر امروز در نشست با مسئولان و اعضای شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان اظهار داشت: بخش علوم، تحقیقات و فناوری در کشور باید به شکل جامع تری دنبال شود و از پارک علم و فناوری اصفهان انتظار داریم با توجه به تجارت خود در حوزه فناوری این تجارت را بیش از پیش در اختیار وزارت خانه قرار دهد.

وی افزود: از جمله اساسی ترین برنامه های ما در این زمینه ارتباط بین المللی و همکاری پارک های علم و فناوری و فعال کردن مرکز بین منطقه ای وابسته به یونسکو است و باید به سمتی برویم که محصول دانشگاه ما کاربردی و تاثیرگذار باشد.

وزیر علوم ادامه داد: پارک علم و فناوری اصفهان باید برنامه ریزی جدی در حوزه فناوری داشته باشد و ما پیگیر ارتقای امکانات و بودجه های پارک ها در برنامه ششم هستیم.

وی ادامه داد: البته از اواسط سال گذشته کاهش قیمت نفت در برنامه های دولت تاثیرگذار بوده است اما علی رغم کمبودهای بودجه ای تخصیص های بودجه آموزش عالی تحقیقات و فناوری مابین ۹۵ تا ۱۰۳ درصد انجام شد.

فرهادی بیان داشت: با وجود تخصیص بودجه ها در کشور در برخی موارد از جمله پرداخت حقوق و بودجه آموزش و پرورش و دانشگاه های برتر به مشکلاتی برخورد کردیم.

وی ادامه داد: البته این نکته حائز اهمیت است که مشکل اصلی بسته بودن مسیرهای پرداخت بانکی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم هاست.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساماندهی در آموزش عالی گفت : عمر بسیاری از رشته های دانشگاهی به سر رسیده است و فایده ای برای کشور ندارند که لازم است رشته های جدید و میان رشته ای کاربردی تری جایگزین آنها شود.

وی افزود: سمت و سوق دادن به سمت عرصه های تحقیق و تولید در آمایش آموزش عالی کشور مهم است و براین اساس توسعه مراکز رشد و فنی در این آمایش باید دنبال شود.