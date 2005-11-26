فعاليت هاي موسيقي سفارت اتريش در تهران

"صالحي" نماينده رايزني فرهنگي سفارت اتريش درگفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: با توجه به اين موضوع كه كشور اتريش امسال به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا انتخاب شده است، برنامه هاي ويژه اي را به خصوص در بخش فرهنگ و هنر در نظر گرفته است.

وي افزود: اتريش به عنوان مهد موسيقي كلاسيك شناخته مي شود و با توجه به اينكه ما امسال برنامه هاي گسترده اي را در بخش هنر داريم، قرار است كه بيشتر در ايران به موسيقي بپردازيم. از اين رو براي سال 2006 كه در واقع آغاز دوره رياست اتريش است، از اركسترهاي برتر اين كشور براي اجراي برنامه دعوت كرده ايم.

صالحي خاطر نشان كرد: در حال حاضر نيز ما همه انرژي مان را معطوف به هرچه بهتر برگزار شدن فستيوال موسيقي موتسارت در تالار وحدت كرده ايم، اما برنامه هاي مجزايي را به خصوص در زمينه دعوت از سوليست هاي برتر اتريش براي سفر به ايران و همكاري هاي متقابل اين هنرمندان داريم.