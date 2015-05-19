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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۱۱

نماینده اتحادیه دانشگاه های قفقاز در گرجستان/

تبادل دانشجو بین کشورهای گرجستان و ایران انجام شود

تبادل دانشجو بین کشورهای گرجستان و ایران انجام شود

تبریز- نماینده اتحادیه دانشگاه های قفقاز در گرجستان گفت: در پی ایجاد موقعیت مناسب برای تبادل دانشجو بین کشورهای گرجستان و ایران هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، روئین کاوریلیشویلی سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاه های قفقاز در تبریز اظهار داشت: ۹ دانشگاه گرجستان عضو این اتحادیه هستند که امیدواریم ارتباط بین این دانشگاه ها با دانشگاه های حوزه قفقاز افزایش یابد.

وی ادامه داد: بین کشور گرجستان و ترکیه شاهد تبادل دانشجو هستیم همچنین در موضوع های زبان شناسی نیز ارتباطات خوبی بین دانشگاه ها برپا است.

کاوریلیشویلی افزود: امیدواریم در آینده نه چندان دور موقعیت برای تبادل دانشجو بین دو کشور ایران و گرجستان نیز فراهم شود که از این امر به خوبی استقبال می کنیم.

نماینده اتحادیه دانشگاه های قفقاز در گرجستان با بیان اینکه ارتباط این دانشگاه ها سبب ایجاد ارتباط بین ملل نیز می شود، گفت: هدف این اجلاس نیز ایجاد روابط دوستی بین کشورهای حوزه قفقاز و همچنین برقراری صلح و پایداری در منطقه است.

پنجمین اجلاس روسای دانشگاه های قفقاز با حضور نمایندگان و روسای دانشگاه کشورهای حوزه قفقاز صبح امروز در هتل شهریاز تبریز آغاز به کار کرد.

کد مطلب 2584335

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