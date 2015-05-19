اتحادیه دانشگاه های قفقاز پل ارتباطی علمی در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاه های قفقاز در تبریز اظهار داشت: دانشگاه تبریز به لحاظ تولیدات علمی و مشارکت در فعالیت های بین المللی در رتبه دوم ایران، ۱۹ آسیا و ۴۸۲ جهان قرار دارد که این امر پتانسیل ویژه این دانشگاه را در منطقه نشان می دهد.

وی با بیان اینکه اشتراکات بالایی بین کشورهای حوزه قفقاز وجود دارد، گفت: اتحادیه دانشگاه های قفقاز پل ارتباطی خوبی برای ایجاد ارتباطات موثر بین جامعه و مردم است که دانشگاه تبریز با تکیه بر قابلیت علمی خود نقش موثری در این رابطه ایفا می کند.

پورمحمدی با اشاره به امضای پروتکل مولانا بین کشورهای قفقاز گفت: یک نمونه از فعالیت های مربوط به این پروتکل برگزاری کنگره ادبی استاد شهریار در سال گذشته بود، همچنین امسال نیز جشنواره بین المللی نشان ادبی استاد شهریاز را بین دانشگاه های حوزه قفقاز برگزار خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه تبریز ادامه داد: به منظور افزایش ارتباط بین دانشگاه های این حوزه با کشورهای ترکیه، تاجیکستان و دیگر کشورها تبادل دانشجو داشتیم.

وی افزود: باید به دنبال ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسه ای بین دانشگاه های منطقه باشیم تا ارتباطات بین دانشگاه ها به اوج خود برسد.