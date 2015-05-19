رئیس مجلس خدعه و نیرنگ بازی تراکتورسازی را بررسی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهادی قره سیدرومیانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: ایران اسلامی خدمات آذربایجان که به فرموده مقام معظم رهبری سر ایران است و در اعتلای اسلام و تمدن کشور هیچ گاه فراموش شدنی نیست را از یاد نمی برد و این تاریخ درخشان افتخار همه آذری‌ زبانان قهرمان و ایرانیان خواهد بود و علما، شهدا و رزمندگان آذربایجان به عنوان اولین یاران انقلاب اسلامی در روح و جان همگان ضبط و ثبت شده‌اند.

وی با بیان اینکه بر خود می‌بالد که خدمتگزار این مردم غیور در مجلس شورای اسلامی است، افزود: در آستانه سفر رئیس جمهور و هیات دولت به تبریز و آذربایجان شرقی هستیم و مردم فهیم آذربایجان در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت استقبال پر شکوهی خواهند داشت زیرا شهر تبریز است و جان قربان جانان می‌کند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامیتاکید کرد: اما حاصل این سفر باید برکات و خدماتی برای مردم غیور این خطه داشته باشد و بر همین اساس مطالبات مردم در جلسات مختلفی با حضور نمایندگان استان و استاندار بررسی و احصاء شده که در ادامه به اهم آنها اشاره خواهم کرد.

ظلم فاحش به مدیریت استان و مسئولان

وی با قدردانی از رئیس جمهور جهت رسیدگی به حوادث اخیر پیش آمده در بازی تیم مقتدر تراکتورسازی ادامه داد: شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی ورزشی که از شبکه سه سیما پخش می‌شد، براساس اظهارنظر یکی از نمایندگان اصفهان اینگونه نتیجه‌گیری شد که شورای تامین شهرستان تبریز دستور قطع تلفن همراه، اینترنت و اسکوربرد ورزشگاه را داده است که این گفته ظلم فاحش به مدیریت استان و مسئولان خدوم است.

نمایندگان اصفهان درصدد احیای زاینده رود باشند

قره سید رومیانی خطاب به نماینده اصفهان خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنم به جای آتش زدن دل دردمند همشهریان ما به فکر احیای زنده‌رود باشید تا از بین نرود، همچین درصدد حفظ سی و سه پل و چهل ستون که از آثار معماران اصیل و مومن صفویه و آذریان عزیز بوده باشید.

وی افزود: از رئیس مجلس درخواست دارم این موضوع را که موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم آذربایجان شده است، دستور فرمایند با سرعت و دقت بررسی شود تا احقاق حقوق حقه مردم صورت گیرد.

قهرمانی تراکتورسازی با انگیزه‌های غیر شرافتمندانه از دست رفت

رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس که با خبرگزاری خانه ملت صحبت می‌کرد، همچنین گفت: با توجه به خدعه و نیرنگ غیر اخلاقی و غیر شرعی ۲ بر ۲ که باعث از بین رفتن حقوق تیم همیشه قهرمان تراکتورسازی و مردم شریف آذربایجان شده و این قهرمانی با توسل به دروغ و انگیزه‌های غیر شرافتمندانه از دست رفته است، از قوه قضائیه خواستار برخورد با افراد خاطی که با احساسات پاک جوانان متدین و انقلابی و غیور آذربایجان بازی کرده‌اند، هستم تا التیام خاطری برای آنها ایجاد شود.