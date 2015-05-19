پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق مستمری بگیران از خردادماه

محمدحسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت افزایش حقوق مستمری بگیران از سازمان تامین اجتماعی بیان داشت: با توجه به مصوبه هیئت وزیران و دولت افزایش حقوق برای گروه اول که حقوق انها برابر و کمتر از قانون کار است 17 درصد و برای گروه دوم که بیشتر از قانون کار حقوق دریافت می کردند 15 درصد افزایش خواهد یافت. دلیل افزایش 15 درصدی گروه دوم مصوبه هیئت وزیران است که بر اساس نرخ تورم ساالیانه مشخص شد.

وی عنوان کرد: بدلیل اینکه مصوبه هیئت وزیران در آخرین شب فروردین ماه انجام شد موفق به پرداخت مابه التفاوت فروردین ماه حقوق مستمری بگیران نشدیم از این رو با تامین اعتبار انجام شده از ابتدای خرداد ماه مابه التفاوت واریز خواهد شد.

وی در مورد افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه اظهارداشت: سازمان تامین اجتماعی برای اجرا آمادگی کامل دارد، ولی مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم مانع اجرای طرح است. زیرا در این مواد قانونی به سازمان تامین اجتماعی تکلیف می کند تا زمانیکه اعتبار لازم برای اجرای طرحی دریافت نکرده حق اجرا ندارد.

حسن زدا براورد مالی طرح اجرای طرح مرخصی 9 ماه زایمان را 340 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از آنجائیکه در قانون دولت را مجاز به اجرای طرح کرده است در نتیجه در زمانیکه اعتبار تخصیص یابد از همان روز اجرای طرح آغاز خواهد شد. پیش بینی می شود که 163 هزار نفر از این طرح استفاده کنند.

معاون فنی و درآمدزایی سازمان تامین اجتماعی کشور تاکید بر خدمات غیرحضوری و دریافت را مهمترین برنامه های سال 94 عنوان کرد و گفت: دریافت لیست از طریق اینترنت، دریافت حق بیمه به صورت غیرحضوری، اوراق اداری از پست الکترونیک، پرداخت متمرکز مستمری بگیران، پرداخت مقرری بیمه از مرکز، ایجاد پرونده الکترونیک از مهمترین برنامه های اجرا شده و در حال اجرای سازمان تامین اجتماعی است.