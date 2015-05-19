به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی صبح سه‌شنبه در چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در علوم کشارزی و منابع طبیعی که با حضور اساتید این حوزه در پژوهکشده هسته‌ای کرج برگزار شد، ضمن اشاره به فرموده امام علی(ع) که اگر کشوری علم نداشته باشد زیر سلطه خواهد رفت اظهار کرد: منابع قدرت در جهان به سه دسته زور، زر و تزویر تقسم می‌شود که به اعتقاد ما باید به جای تزویر ایمان قرار بگیرد.

وی در ادامه گفت: سالهاست مجامع بین المللی درگیر موضوع اقتدار هستند همه کشورها به نوبه خود می‌خواهند در جایگاه‌های بالاتر قرار بگیرند اما امروزه مسائل محیط زیستی، فقر و نبود ایمان و همچنین خالی شدن بشر از انسانیت باعث شده است که انسان ها در جایگاه خود قرار نگیرند.

معاون سازمان انرژی اتمی بیان کرد: امکانات روز و وسایل جدید جهانیان باعث شده است که انسان نسبت به محیط زیست تخریب های بیشتری داشته باشند.

این مسئول تاکید کرد: مسئله امروز ما در سطح جهان این است که دشمنان می خواهند تا جمهوری اسلامی ایران با ایدولوژیک فکر کردن، بی تفاوتی خود را نسبت به دیگر انسان ها نشان دهد اگر ما این خواسته آنها را بپذیریم دیگر آنها با مشکلی ندارند.

دیوار انحصاری دسترسی به برخی علوم شکسته شود

به گفته وی کشورهای غربی خواستار این هستند که علم در انحصار خودشان بماند و ما به دنبال مسائل دیگر برویم.

این مسئول در ادامه ضمن اشاره به فرهنگ مهدویت در جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر بخواهیم طرفدار مظلوم باشیم باید به علم و علوم مختلف دسترسی پیدا کنیم.

کمالوندی تاکید کرد: در حال حاضر به خود می بالیم که دوست و دشمن به جایگاه خوب ایران در علوم هسته ای اعتراف کرده اند.

این مسئول در ادامه افزود: دشمنان فکر می کنند ما به دنبال بمب هسته ای هستیم. به همین خاطر داستان معاهده NPT طرح کرده‌اند تا بتوانند جلوی استفاده صلح آمیز فناوری هسته‌ای را از دیگر کشورهای در حال پیشرفت بگیرند.

وی گفت: ما با کشورهایی مواجه هستیم که علم را در انحصار خود می‌خواهد. مسئله اصلی این است که دیوار انحصاری بودن دسترسی به برخی علوم باید شکسته شود. کشورهای غربی فکر می کنند ما به دنبال دسترسی به سلاح هستیم.

به گفته کمالوندی امروزه موضوع هسته ای ایران از اقتدار و پرستیژ خبری برخوردار است و کشور به دنبال حفظ دستاوردهای هسته ای است.

فناوری هسته ای در کشور توسعه متوازن داشته باشد

وی به برخی مسائل مهمی که توسط تیم مذاکره کننده هسته ای دنبال می شود اشاره کرد و گفت: باید تدبیری اندیشیده شود که حق ما از بین نرود.

این مسئول در خصوص توافقات مذاکرات گفت: در حال حاضر جلب اعتماد برای به رسمیت شناختن غنی سازی از ضروریات است.

وی خاطرنشان کرد: فناوری هسته ای باید در کشور توسعه متوازن داشته باشد. در خصوص تولید سوخت باید طوری عمل کنیم که بتوانیم انواع مختلف را تولید کنیم. توجه به تاسیس نیروگاه های کوچک و آب شیرن کن در جنوب کشور و توسعه این علم در حوزه کشاورزی از ضروریات است.

این مسئول افزود: باید در زمینه اطلاع رسانی ها در رابطه با کاربرد این علم در حوزه های مختلف قوی عمل کنیم.

کشورهای غربی، دیگر کشورها از تعامل با ایران می ترسانند

کمالوندی افزود: اگر کشورهای غربی آمادگی داشته باشند ما می توانیم طبق ۳ مدلی که آژانس ارائه کرده است نیاز برقی کشورمان را با استفاده از علم هسته ای تامین کنیم. برای تولید ۸ درصد برق کشور باید از طریق روش هسته ای و اتمی عمل شود.

وی ادامه داد: کشورهای اطراف ما همچون ترکیه درصدد ساخت ۸ نیروگاه، کشور امارات ۱۴ نیروگاه و عربستان ۲۰ نیروگاه هستند و در این میان پاکستان درحال مطالعه و پیگیری ساخت این قبیل نیروگاهاست.

معاون سازمان انرژی اتمی ایران اظهار کرد: در حوزه علمی و آکادمیک نیازمند کارهای بزرگی هستیم پژوهشگاه هسته ای می تواند کارهای بزرگی انجام دهد ولی نیازمند کمک دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه است.

این مسئول در پایان همایش ضمن اشاره به کاربردهای علوم هسته ای در کشور گفت: تا کنون اتفاقات خوبی رقم خورده است. باید با دیگر کشورهای جهان تعامل داشته باشیم. ولی متاسفانه کشورهای غربی و به ظاهر قدرتمند، کشورهای جهان را از تعامل با ایران ترسانده اند ولی نگرانی آنها ساختگی است.

گفتنی است؛ برگزاری این همایش از اردیبهشت سال گذشته با همکاری ۲۵ موسسه کلید خورده است. همچنین ارائه مقالات در این همایش نسبت به همایش قبلی ۷۵ درصد رشد داشته است.