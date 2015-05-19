هیچوقت به استقلال خیانت نکردم/ برای فصل بعد تصمیمی نگرفتم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، هاشم بیک‌زاده درباره حواشی پیش آمده مرتبط با وی در رسانه‌ها، با بیان مطلب فوق گفت: همه من را می‌شناسند و می‌دانند چه اخلاقیاتی دارم. من تا به امروز هیچ حاشیه‌ای نداشتم و مطمئنا در آینده هم نخواهم داشت زیرا به دنبال این کارها نیستم.

وی افزود: من تنها روی کار خودم تمرکز دارم اما مجبور شدم تا اتهاماتی که به من وارد شده بود را جواب بدهم.

مدافع - هافبک استقلال درباره آینده خود در استقلال تصریح کرد: برای فصل هنوز تصمیمی نگرفته‌ام زیرا تکلیف استقلال مشخص نشده است. من استقلال و هواداران را دوست دارم و به همین دلیل با همه مشکلات این تیم ساخته‌ام. در سال‌های گذشته هم این مشکلات و کاستی‌ها بود و ما از گذشته نیز طلبکار هستیم.

بیک‌زاده همچنین گفت: هیچوقت به استقلال خیانت نکردم و دوست داشتم در دربی به تیم خودم کمک کنم برای همین بر خلاف توصیه پزشکان به اردو تیم پیوستم و در اردو ماندم و دلیل به زمین نرفتن من هم این بود که به دلیل ضعفی که داشتم نگران بودم اشتباهاتم در نتیجه بازی تاثیر گذار باشد.