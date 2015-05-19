به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاه قفقاز گفت: دانشگاه تبریز به عنوان دومین دانشگاه بزرگ کشور دارای پتانسیل های بزرگی بوده و همچنین سابقه دانشگاهی این شهر با وجود دانشگاه ربع رشیدی بسیار درخشان است.

وی ادامه داد: دانشگاه های تبریز با مدیریت علمی فراگیر و به ویژه دارا بودن اعضای هیئت علمی توانا توانایی ایجاد روابط علمی و پژوهشی با دانشگاه های دیگر را دارند.

شهرتی فر افزود: دانشگاه تبریز به الگوی علمی خوبی بین دانشگاه های جهان و منطقه تبدیل شده است.

فرماندار تبریز با بیان اهمیت روابط مناسب بین دانشگاه ها گفت: روابط خوب بین دانشگاه ها سبب افزایش روابط دولت و ملت می شود و به این ترتیب می توان به آینده همکاری ها با کشورهای قفقاز امیدوار بود.