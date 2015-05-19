پیش بینی ذخیره آب شرب مردم فارس در فصل تابستان شده است

حمید رضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پلمپ کردن چاه های غیر مجاز آب در سطح استان فارس در سال جاری ادامه خواهد داشت افزود: طرح پلمپ کردن چاه های غیر مجاز در سال گذشته با یک هزار و ۱۰۰ حلقه چاه انجام شد و در سال جاری نیز با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی انجام شده در سال جاری دو هزار حلقه چاه غیر مجاز پلمپ می شود تا بتوانیم ساماندهی مناسبی به وضعیت آب های زیر زمینی داشته باشیم.

مدیر عامل آب منطقه ای فارس با اشاره به وضعیت ذخیره آب در سدهای استان فارس نیز گفت: در حال حاضر سد درودزن ۳۹۰ میلیون متر مکعب، سلمان فارسی ۲۵۶ میلیون متر مکعب، سد ملاصدرا ۸۷ میلیون متر مکعب، سد سیوند چهار میلیون مترمکعب، سد رودبال سه میلیون متر مکعب، سد ایزدخواست ۳.۵ میلیون متر مکعب و سد سیوند کمتر از یک میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره کرده اند.

دهقان تاکید کرد: وضعیت ذخیره های آب سدهای استان فارس مناسب نیست به همین دلیل مردم باید در مصرف صرفه جویی بیشتری داشته باشند تا در فصل تابستان مشکل آب شرب نداشته باشیم.

وی در خصوص تامین آب شرب مورد نیاز در فصل تابستان نیز یادآور شد: آب شرب مورد نیاز در سد های درودزن و سلمان ذخیره شده و با هماهنگی های انجام شده مجوز حفر ۱۰۰ حلقه چاه جدید آب شرب نیز به شرکت های آبفای شهری و روستایی داده شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای استان فارس در خصوص وضعیت خط دوم آبرسانی از سد درودزن به شیراز نیز گفت: پیمانکار این خط طی دو ماه آینده معرفی خواهد شد.