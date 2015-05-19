تراز صادرات غیرنفتی مثبت شد/ رونمایی از سامانه جامع گمرکی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کرباسیان امروز در حاشیه مراسم رونمایی سامانه جامع گمرکی با حضور وزیر دادگستری گفت: البته کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی باعث کاهش ارزش صادرات و واردات شده است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به کاهش ۷ درصدی صادرات و کاهش ۲۵ درصدی واردات در دو ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل درباره پیش‌بینی سال جاری هم گفت: پیش‌بینی بودجه در سال ۱۳۹۴ این است که به ۵۰ میلیارد دلار هم در واردات و هم صادرات غیرنفتی دست پیدا کنیم که البته دور از ذهن نیست و صادرات رشد داشته و واردات نیز روند معمول خود را طی کرده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش صادرات در این دو ماه عمدتا کاهش ارزشی بوده است، گفت: این کاهش بیشتر مربوط به قیمت میعانات گازی می شود که به دلیل اثر‌گذاری کاهش قیمت نفت است.

کرباسیان با اشاره به اینکه اقلام عمده کالاهای صادراتی شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، کالاهای صنعتی و همچنین کالاهای سنتی و فرش بوده است، افزود: اقلام عمده وارداتی نیز شامل کالاهای اساسی و خودرو در دو ماهه اول سال بود.

وی آمار ترانزیت را ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تن تا ۲۸ اردیبهشت‌ اعلام و تصریح کرد: سامانه جامع گمرکی و پرداخت الکترونیک باعث شفاف‌سازی شده است و با تسهیلاتی که قائل شدیم، کاهش معطلی‌ها و افزایش سرعت کار باعث افزایش درآمد‌های گمرکی در سال گذشته شد.

معاون وزیر اقتصاد درباره کیفیت سامانه جامع گمرکی با اشاره به اینکه نزدیک به ۹۵ درصد از عملیات گمرکی در کشور در حال حاضر از طریق این سامانه صورت می‌گیرد، گفت: این سامانه باید هر روز نسبت به گیرندگان خدمت متحول شود و ارتقا یابد و با فناوری نوین و مقررات جدید طبیق پیدا کند.

رئیس کل گمرک یکی از دلایل قاچاق در کشور را کندی سیستم و معطلی و تعرفه‌ها و تفاوت‌های قیمت دانست و گفت: فقر شفافیت باعث می‌شود قاچاقچیان بتوانند از مسیر‌های دیگری کالا را وارد کنند و اگر ما بتوانیم خود را در مسیر آزمون و سرعت قرار دهیم می‌توانیم آمار قاچاق را کاهش دهیم و افراد نیز در این صورت به مسیر‌های قاچاق که برای خودشان نیز مشکل‌زا می‌شود، روی نمی‌آورند.

وی با اشاره به اینکه بیش‌اظهاری در گمرک بیشتر از کم‌اظهاری است، تصریح کرد: این بیش‌اظهاری به خاطر این است که عده ای میخواهند از مابه‌التفاوت قیمت ارز استفاده می‌کنند و امیدواریم با راه اندازی سامانه جامع گمرکی بتوانیم با بانک اطلاعات ارزش و افزایش تعرفه ها از ۸ قلم به ۱۱ قلم، جلوی بیش اظهاری را بگیریم. این مشکل در همه‌جا وجود دارد، اما در کشور ما به این دلیل که نرخ برخی تعرفه‌ها بالاست، جذابیت بیش‌اظهاری بیشتر است.

وی با اشاره به همکاری با بانک ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع گمرکی و پنجره های واحد تجاری گفت: با قانون اخیری که در جهت رفع موانع تولید تصویب و ابلاغ شده است، امیدواریم با سپرده‌شدن تجارت فرامرزی به گمرک بتوانیم کل مشکل قاچاق را برطرف کنیم.

کرباسیان با اشاره به اینکه در این سامانه دقیقا مشخص است که چه کالایی وارد شده است، افزود: با راه اندازی این سامانه تخلفات، شناسایی می شود و دیگر نمی توان با سندسازی کالایی را وارد کرد و از طرف دیگر این سامانه ناظر بر مقررات است تا اجرای قوانین را به طور سیستمی کنترل کند.