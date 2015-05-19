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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۰۵

یک منبع آگاه اعلام کرد؛

آغاز عملیات گسترده برای پاکسازی الرمادی

آغاز عملیات گسترده برای پاکسازی الرمادی

منابع عراقی از آغاز عملیات گسترده برای پاکسازی الرمادی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالنشره، یک مقام بلند پایه در نیروهای مردمی عراق اعلام کرد که عملیات گسترده برای پاکسازی شهر الرمادی در استان الانبار آغاز شده است.

در این عملیات نیروهای مردمی ارتش عراق را همراهی می کنند.

کد مطلب 2584358

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