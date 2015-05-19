آغاز عملیات گسترده برای پاکسازی الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالنشره، یک مقام بلند پایه در نیروهای مردمی عراق اعلام کرد که عملیات گسترده برای پاکسازی شهر الرمادی در استان الانبار آغاز شده است.

در این عملیات نیروهای مردمی ارتش عراق را همراهی می کنند.