برگزاری جشنواره ها باعث الفت معلمان و دانش آموزان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل کتابی ظهر سه شنبه در جشنواره برترین های آموزش ابتدایی همدان اظهار داشت: این جشنواره برای اولین بار در استان همدان برگزار شده هرچند در گذشته نیز وجود داشت اما به اینگونه نبوده است.

معاون آموزش ابتدایی شهرستان همدان با اشاره به جایگاه معلم و تاثیر وی در آموزش و تربیت دانش آموزان اشاره کرد و افزود: معلم کسی است که همواره سوز دل دارد و باید به آن توجه شود.

وی بیان داشت: جشنواره برترین های آموزش ابتدایی با هدف تقدیر از برنامه های خوب و شاخص معلمان برگزار شده که در طول سال با یکدیگر همفکری و هم اندیشی داشته اند.

کتابی اضافه کرد: معلمان به صورت داوطلبانه در مدارس با همدیگر همکاری های خوبی داشته اند و توانسته اند باعث برگزاری برنامه های مختلف توسط دانش آموزان شوند.

معاون آموزش ابتدایی شهرستان همدان عنوان داشت: با همکاری معلمان و دانش آموزان در طول سال برنامه های با ارزشی از جمله جشنواره جابربن حیان، جشنواره متفکران کودک پرسشگران بزرگ برگزار شده که تمامی این ها نشان از توانمندی معلمان و دانش آموزان همدان دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برنامه های مختلفی برای سال های بعد در نظر است، گفت: برگزاری جشنواره ها و گردهمایی ها بین معلمان و دنش آموزان باعث ایجاد گرمی و الفت می شود که این مسئله بسیار با ارزش است.

کتابی ابراز داشت: در مراسم جشنواره برترین های آموزش ابتدایی برنامه های مختلفی تنظیم شده که انجام خواهند شد.

گفتنی است: در پایان مراسم از دانش آموزان برتر آموزش ابتدایی تقدیر به عمل آمد.