ایران موفق به ساخت فناوری نمک زدای نفت خام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پایلوت نمک زدای الکتروستاتیک نفت خام پس از انجام تستهای اولیه و ارائه عملکرد، توسط پژوهشگاه صنعت نفت امروز سه شنبه راه اندازی شد.

نمک زدای الکتروستاتیک در واحدهای بهره برداری نفت و همچنین در پالایشگاهای نفت و گاز به منظور جداسازی آب نمک موجود در فاز نفتی مورد استفاده قرار می گیرد.

نفت خام تولیدی از مخازن زیر زمینی همواره دارای ترکیبات نامطلوب است که باید قبل از ارسال نفت از آن جدا شود این ترکیبات اغلب شامل آب، ‌نمکهای معدنی، جامدات معلق و فلزات است که می تواند مشکلاتی از قبیل خرده گیری و رسوب گذاری در تجهیزات و خطوط انتقال و مسمویتهای کاتالیستهای پالایشگاهی ایجاد کند.

تا پیش از این طراحی نمک زدا و تامین قطعات داخلی آن توسط شرکتهای خارجی انجام می شد که در برخی موارد ساخت و نصب مخزن توسط شرکتهای داخلی و تحت نظارت شرکتهای صاحب تکنولوژی نیز صورت می گرفت اما به دلیل اهمیت فراوان این تکنولوژی و جایگاه آن در فراورش نفت خام و با توجه به نیاز کشور به احداث و راهبری واحدهای نمک زدایی در حوزه صنایع بهره برداری نفت، دستیابی به دانش فنی و فناوری نمک زدایی الکتروستاتیک نفت خام می تواند علاوه بر کاهش وابستگی و صرفه جویی ارزی امکان بهینه سازی عملکرد این واحدها را نیز فراهم آورد.