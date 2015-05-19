۱۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین هستند

به گزارش خبرنگار مهر،مرتضی میرباقری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد اظهار داشت: بزرگترین ویروس و نکبت کشور در بخش فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینی است.

وی با اشاره به وجود ۱۰ میلیون حاشیه نشین در کشور تاکید کرد: در بخشهای مختلف فرهنگی اجتماعی باید به پدیده حاشیه نشینی پرداخته شود.

قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی کشور با بیان اینکه فهم مسائل فرهنگی و اجتماعی نیاز به بلوغ فکری دارد گفت:با توجه به اعتبارات محدود دولت باید دست مردم را در برخی امور باز بگذاریم و از توان مردم بهره گیری کنیم.

میرباقری تصریح کرد: در سال گذشته با تدوین یک چارچوب قانونی و نظام مند زمینه برای نقش پذیری تشکل های مدنی در امور اجتماعی و فرهنگی آماده و گامهای خوبی برداشته شد.

وی با اشاره به شعار سال جاری ابراز داشت: مقام معظم رهبری با وقوف بر مسائل جهانی، منطقه ای و ملی شعارهای سال و جهت گیریهای کشور را تعیین می کنند.

قادم مقام وزیر با اشاره به برخی از گسستهای اجتماعی و فرهنگی گفت: دولت مرکز رصد و مدیریت این گسستها است و رهبری نیز با توجه به شعار سال ۹۴ به عمق برخی از مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور نظر دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: با عمل به فرامین رهبری کشور از هرگونه دشواری و نیرنگ به سلامت عبور خواهد دادو توفیق در برخی از مسایل مهم بین المللی و داخلی چون مداکرات هسته ای و انتخابات نیاز به همدلی دارد.

وی با بیان این که هویت دینی و ملی کشور بالا است افزود: کشور از یک قوام بالا برخوردار و ملت پای کشور و نظام ایستاده است.

میرباقری تاکید کرد: امروز دولت تصویر دقیق و شفافی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی کشور دارد و با اهتمام و اتکای به برنامه های اصولی و علمی به دنبال ساماندهی آنها است.