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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۳۷

معاون بنیاد شهید کشور:

سطح خدمات درمانی به جانبازان ارتقا می یابد

سطح خدمات درمانی به جانبازان ارتقا می یابد

یاسوج - معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: سطح خدمات درمانی به جانبازان کشور در دولت تدبیر و امید ارتقا می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عباسپور صبح سه شنبه در همایش سراسری روسای بیمارستانهای روانپزشکی بیناد شهید کشور در یاسوج افزود:هم اکنون ۶۸۰ تخت درمانی در۱۰ بیمارستان روانپزشکی بنیاد شهید به جانبازان خدمات ارائه می دهند.

وی بیان کرد: ۱۵ درصد خدمات درمانی جانبازان در بیمارستانهای روانپزشکی و ۸۵درصد از طریق خرید خدمات درمانی در سایر بیمارستانها انجام می شود.

عباسپور گفت: افزایش خدمات درمانی غیرمستقیم به جانبازان با حمایت های بیمه ای از طریق خرید خدمات درمانی از جمله برنامه های بنید شهید وامور ایثارگران در بخش درمان است.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور یادآور شد: رویکرد خودگردانی و انضباط مالی اولویت اصلی بیمارستان‌های اعصاب و روان خواهد بود.

وی با بیان اینکه تداخل دارویی یکی از مشکلات بیمارستان‌های اعصاب و روان است، گفت: جامعه ایثارگری سن بالای دارند و لازم است که پزشکان متخصص مرتب بیماران خود را مورد ویزیت قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روسای ۱۰ بیمارستان اعصاب و روان بیناد شهید انقلاب اسلامی کشور از امروز به مدت دو روز در یاسوج در حال برگزاری است.

کد مطلب 2584373

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