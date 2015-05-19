سطح خدمات درمانی به جانبازان ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عباسپور صبح سه شنبه در همایش سراسری روسای بیمارستانهای روانپزشکی بیناد شهید کشور در یاسوج افزود:هم اکنون ۶۸۰ تخت درمانی در۱۰ بیمارستان روانپزشکی بنیاد شهید به جانبازان خدمات ارائه می دهند.

وی بیان کرد: ۱۵ درصد خدمات درمانی جانبازان در بیمارستانهای روانپزشکی و ۸۵درصد از طریق خرید خدمات درمانی در سایر بیمارستانها انجام می شود.

عباسپور گفت: افزایش خدمات درمانی غیرمستقیم به جانبازان با حمایت های بیمه ای از طریق خرید خدمات درمانی از جمله برنامه های بنید شهید وامور ایثارگران در بخش درمان است.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور یادآور شد: رویکرد خودگردانی و انضباط مالی اولویت اصلی بیمارستان‌های اعصاب و روان خواهد بود.

وی با بیان اینکه تداخل دارویی یکی از مشکلات بیمارستان‌های اعصاب و روان است، گفت: جامعه ایثارگری سن بالای دارند و لازم است که پزشکان متخصص مرتب بیماران خود را مورد ویزیت قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روسای ۱۰ بیمارستان اعصاب و روان بیناد شهید انقلاب اسلامی کشور از امروز به مدت دو روز در یاسوج در حال برگزاری است.