تولید «کتاب صوتی معادشناسی» علامه طهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، «مکتب وحی» که به طور اختصاصی به انتشار آثار علامه آیت الله سیدمحمد حسین حسینی طهرانی و فرزند ایشان، آیت الله سیدمحمدمحسن حسینی طهرانی می پردازد، به تازگی با ورود به عرصه آثار دیجیتال «کتاب معادشناسی» تالیف علامه طهرانی را به صورت صوتی بازخوانی و تولید کرده که این اثر حاوی جلدهای اول، دوم و سوم از مجموعه ۱۰ جلدی معادشناسی می باشد.

علاوه بر این مجموعه، کتابهای صوتی «رساله مودت» در تفسیر آیه مودت و «حیات جاوید» در شرح وصیتنامه امیرالمؤمنین(ع) به امام حسن(علیهما السلام) از تولیدات تازه این انتشارات می باشد که این آثار صوتی، به صورت دیجیتال و مرکب از فایل صوتی به همراه متن pdf طراحی و تولید شده است.

نرم افزار متنی «کیمیای سعادت» شامل کتب علامه طهرانی و علامه طباطبایی، نرم افزار صوتی «آوای ملکوت» شامل بیانات علامه طهرانی، «کتاب صوتی رساله لب اللباب» در سیر و سلوک و «کتاب صوتی لمعات الحسین» پیرامون بیانات حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) از دیگر آثار دیجیتال انتشارات مکتب وحی است.

گفتنی است صرفه جویی در وقت و استفاده مطلوب از اوقاتی که به طور عادی هدر می رود، از مهمترین امتیازات کتاب گویا در زندگی پرمشغله امروز به شمار می رود، ضمن اینکه ابزاری مناسب برای آموزش و به خاطر سپردن است و موهبتی برای عزیزان نابینا و کم بینا.