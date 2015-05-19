به گزارش خبرگزاری مهر، علی وحدت، از تصویب مدل جدید اولویت بندی تقاضاهای صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در هیات مدیره خبر داد و درباره جزئیات آن اظهار داشت: برای حمایت اثر بخش از حوزه های مختلف صنایع الکترونیک و با توجه به سیاست های مد نظر مجمع عمومی، مدیریت صندوق و تجربیات قبلی مدل جدیدی برای ارائه تسهیلات و خدمات به صنایع الکترونیک و پیشرفته تصویب شد.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک افزود: این اولویت با هدف صادرات، ارتقاء سطح فناوری و دانش فنی، بالابردن ارزش افزوده، صرفه جویی ارزی، اشتغال نیروی متخصص، حمایت از صنایع مادر و طرح های مولد در دو بخش تهیه و تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: در تجزیه و تحلیل این اولویت بندی از ترکیب روش‌های استاندارد علمی و روز دنیا مانند مک گراناهان و تجربیات صاحب نظران و کارشناسان متخصص استفاده شده است.

وحدت توضیح داد: در بخش اول مواردی که تشخیص اولویت آن از سهولت بیشتری برخوردار است ارزیابی شده و نتایج اولیه بررسی جهت کوتاه کردن زمان پاسخگویی به متقاضی اعلام شود. همچنین در بخش دوم از شاخص های مختلف در گروه بندی های سه گانه دانش فنی، اقتصادی و مالی و مزیت های رقابتی استفاده شده است.

وحدت گفت: در نهایت با استفاده از نرم افزار تولید شده، داده ها استخراج شده و امتیاز نهایی هر طرح محاسبه و جهت تصمیم گیری در فرآیند تصویب طرح مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به محدودیت منابع صندوق و حجم بالای تقاضا برای دریافت تسهیلات گفت: با اجرای طرح جدید اولویت بندی، کیفیت و سرعت ارزیابی صندوق بیشتر خواهد شد. از دیگر مزایای این طرح می توان به تشخیص وضعیت شاخص های مختلف کمی و کیفی انواع طرح ها در بخش خصوصی و تعاونی در حوزه های مختلف صنایع الکترونیک و پیشرفته اشاره کرد.

مدیرعامل صندوق برخی از مهمترین شاخص های اولویت بندی طرح را در مرحله دوم دارا بودن ویژگی هایی مانند صادرات، فناوری پیشرفته، طرح های مولد و تائیدیه های فنی و کیفی عنوان کرد و افزود: از مهمترین مزایای این مصوبه کاهش زمان پاسخگویی و تسهیل در امور بررسی و کارشناسی صندوق در آینده نزدیک است که در همین راستا اقداماتی در دست بررسی و برنامه ریزی است.