به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۴۱ هزارتومان، طرح قدیم ۹۴۰ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۷ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۲۰ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۱۰ تومان، هر یورو را ۳۷۴۵ تومان، هر پوند را ۵۱۷۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)