به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: رایزنی های مسکو - واشنگتن که روز دوشنبه انجام شد مفصل و صریح بود و آمریکایی ها اهتمام خود را نسبت به از سرگیری رایزنی ها با روسیه برای حل بحران سوریه ابراز کردند.

وی با بیان این مطلب افزود: در دیدار با دانیل روبنشتاین فرستاده آمریکا در امور سوریه که چند ساعت به طول انجامید اوضاع سوریه و اقدامات لازم برای اجرایی توافقات بیانیه ژنو به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بوگدانوف در ادامه گفت: طرف آمریکایی ابراز آمادگی کرد که رایزنی های دوره ای روسی - آمریکایی در سطح کارشناسان برای حل بحران سوریه از سر گرفته شود و مسکو همواره از این اقدام استقبال کرده است و ما آماده ایجاد راهکار حل بحران سوریه در اسرع وقت هستیم.

معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود: ما در رایزنی با طرف آمریکایی ژنو ۳ را مورد بررسی قرار ندادیم زیرا ابتدا مقدمات آن باید فراهم شود.