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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

«میخائیل بوگدانوف»:

آمریکایی‌ها آماده رایزنی با مسکو برای حل بحران سوریه هستند

آمریکایی‌ها آماده رایزنی با مسکو برای حل بحران سوریه هستند

معاون وزیر امور خارجه روسیه از آمادگی طرف آمریکایی برای رایزنی با مسکو برای حل بحران سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: رایزنی های مسکو - واشنگتن که روز دوشنبه انجام شد مفصل و صریح بود و آمریکایی ها اهتمام خود را نسبت به از سرگیری رایزنی ها با روسیه برای حل بحران سوریه ابراز کردند.

وی با بیان این مطلب افزود: در دیدار با دانیل روبنشتاین فرستاده آمریکا در امور سوریه که چند ساعت به طول انجامید اوضاع سوریه و اقدامات لازم برای اجرایی توافقات بیانیه ژنو به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بوگدانوف در ادامه گفت: طرف آمریکایی ابراز آمادگی کرد که رایزنی های دوره ای روسی - آمریکایی در سطح کارشناسان برای حل بحران سوریه از سر گرفته شود و مسکو همواره از این اقدام استقبال کرده است و ما آماده ایجاد راهکار حل بحران سوریه در اسرع وقت هستیم.

معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود: ما در رایزنی با طرف آمریکایی ژنو ۳ را مورد بررسی قرار ندادیم زیرا ابتدا مقدمات آن باید فراهم شود.

کد مطلب 2584391
سمیه خمارباقی

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