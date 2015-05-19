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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

سرکنسول ترکیه در تبریز:

ارتباطات دانشگاه های ایران و ترکیه باید پایدار و مستمر باشد

ارتباطات دانشگاه های ایران و ترکیه باید پایدار و مستمر باشد

تبریز- سرکنسول ترکیه در تبریز گفت: ارتباطات دانشگاه های ایران و ترکیه باید مستمر و همیشگی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، گوون بگیچ سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاه های قفقاز در تبریز گفت: در طی سال های گذشته ترکیه همواره ایران را به عنوان یکی از شرکای خوب خود به حساب آورده و همواره ارتباطات خوبی بین این دو کشور برقرار بوده است.

وی ادامه داد: اگر ایران یک گام برای ارتباط با ترکیه بردارد کشور ترکیه دو گام برای افزایش ارتباطات برمی دارد زیرا ایران دارای میراث غنی و بیشینه ای تاریخی است.

گوون بگیچ با اشاره به اینکه قدم های خوبی برای ارتباط بین ایران و ترکیه برداشته شده است، گفت: این قدم ها نیاز به حمایت دارند و از دولت ها نیز می خواهیم در راه افزایش این ارتباطات قدم بردارند.

سرکنسول ترکیه در تبریز با بیان اینکه دانشگاه های دو کشور باید ارتباطات ثابتی داشته باشند، گفت: دانشگاه های منطقه باید برای تبادل علمی با یکدیگر همواره آماده باشند تا بتوانیم این منطقه را به یکی از مناطق پرافتخار کشور تبدیل کنیم.

کد مطلب 2584392

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