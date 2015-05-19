دو عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز مجلس موضوع انتخاب دو عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار به رأی گذاشته شد؛ در این رابطه، کمیسیون اقتصادی مجلس «محمد حسن‌نژاد، ‌عثمان احمدی، ابراهیم نکو و سیدناصر موسوی لارگانی» را به صحن علنی معرفی کرده بود که پس از انصراف موسوی لارگانی، از میان سه گزینه دیگر رأی‌گیری به عمل آمد.

در نهایت با انتخاب نمایندگان، «محمد حسن‌نژاد» نماینده مردم مرند و جلفا و «ابراهیم نکو» نماینده مردم رباط کریم، به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند.