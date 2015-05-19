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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۵۷

با رأی نمایندگان؛

دو عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند

دو عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند

نمایندگان مجلس، «محمد حسن‌نژاد» و «ابراهیم نکو» را به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز مجلس موضوع انتخاب دو عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار به رأی گذاشته شد؛ در این رابطه، کمیسیون اقتصادی مجلس «محمد حسن‌نژاد، ‌عثمان احمدی، ابراهیم نکو و سیدناصر موسوی لارگانی» را به صحن علنی معرفی کرده بود که پس از انصراف موسوی لارگانی، از میان سه گزینه دیگر رأی‌گیری به عمل آمد.

در نهایت با انتخاب نمایندگان، «محمد حسن‌نژاد» نماینده مردم مرند و جلفا و «ابراهیم نکو» نماینده مردم رباط کریم، به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند.

کد مطلب 2584393

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