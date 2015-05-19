مسابقات بوکس قهرمانی باشگاه های همدان برگزار شد

مصطفی یعقوبلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی باشگاه های استان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت دو روز در همدان برگزار شد که این سری از مسابقات شامگاه دوشنبه به پایان رسید.

سرپرست هیئت بوکس استان همدان افزود: این رقابتها تحت عنوان اعلام حمایت و همدردی با بیماران نادر و آلوپسی و با حضور تیم های بوکس شهرستانهای همدان، ملایر، نهاوند، اسد آباد و مریانج در خانه بوکس شهر همدان و با حضور کثیری علاقه مندان به رشته ورزشی بوکس برگزار شد.

وی بیان داشت: این رقابت ها با انجام ۳۸ دیدار پیگیری و در پایان در رده بندی تیمی و در رده سنی نوجوانان تیم مریانج با ۱۰ امتیاز اول، تیم ملایر با ۹ امتیاز دوم و شهرستان همدان با هفت امتیاز سوم شدند.

یعقوبلو اضافه کرد: در رده سنی جوانان همدان با ۱۲ امتیاز اول، ملایر با شش امتیاز دوم و مریانج با چهار امتیاز سوم شدند و همچنین در رده سنی بزرگسالان همدان با ۲۶ امتیاز اول، مریانج با ۹ امتیاز دوم و ملایر با هفت امتیاز سوم شدند.

سرپرست هیئت بوکس استان همدان عنوان داشت: در این پیکارها دیدارهای بسیار زیبایی برگزار شد که از جمله مسابقه حساس و نفس گیر وزن ۵۶ کیلو جوانان بین حمید رضا کاروند از نهاوند و امید زنگی از همدان بود که با پیروزی امید زنگی به پایان رسید.

وی با بیان اینکه حمید رضا کاروند در حال حاضر در اردوی تیم ملی جوانان به سر می برد، ابراز داشت: با برگزاری مسابقات تدارکاتی می توان شاهد پیشرفت روز افزون تیم های نوجوانان و جوانان بود که در دستور کار است و امید واریم با تلاش مجدانه به این مهم دست یابیم.