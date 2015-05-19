به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار تیم‌های سئونگنام کره‌جنوبی و گوانگژو اورگرانده چین ساعت ۱۵ فردا چهارشنبه در ورزشگاه تانچئون در حالی برگزار می‌شود که محسن ترکی به عنوان داور وسط، محمدرضا منصوری و سعید علی نژادیان به عنوان کمک‌های وی و حسن اکرمی به عنوان داور چهارم این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

«دیوید بالدوزا پنانو» از فیلیپین به عنوان نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا و «فونگ یو فتجامه» از هنگ کنگ به عنوان ناظر تیم داوری در این دیدار حضور خواهند داشت.