پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی به شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر سه شنبه در دیدار با شرکتهای دانش بنیان استان لرستان اظهار داشت: صندوق فناوری تسهیلات قرض الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی به شرکتهای دانش بنیان کشور پرداخت می کند.

وی با تاکید بر ضرورت کنار گذاشتن اقتصاد متکی به نفت در کشور عنوان کرد: این امر موجب می شود دانشگاههایی که ۱۰۰ درصد بودجه آنها به دولت وابسته است را داشته باشیم و دانشجویان آن نیز به گونه ای تربیت شوند که کارآفرین و نوآور نبوده و دنبال اشتغال دولتی باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه اشتغال تنها به معنای اشتغال دولتی نیست تصریح کرد: همچنین پژوهش نیز صرفا به معنی پژوهش دولتی نیست.

ستاری با بیان اینکه با این روند اعتبارات صرف ساخت و تجهیز آزمایشگاهها می شود اما ایده و فکر انسانها ساخته نمی شود عنوان کرد: این در حالیست که در کشورهای پیشرفته دنیا به دنبال تربیت نیروی انسانی هستند که دارای ارزش افزوده بالا باشد.

وی با اشاره به ایجاد شرکتهای دانش بنیان در استان لرستان بیان داشت: باید تعداد شرکتهای دانش بنیان لرستان افزایش یابند و در این راستا ما آمادگی داریم که حمایتهای لازم را از این شرکتها داشته باشیم.

معاون علمی و فناروی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت زیرساختهای خوبی در حوزه علم و فناروی ایجاد کرده است گفت: در این راستا استان لرستان نیز باید با برنامه ریزی لازم از این زیرساختها استفاده کند.

ستاری با بیان اینکه تا کنون ۲۷ شرکت دانش بنیان در لرستان ثبت شده است افزود: در این راستا این شرکتها می توانند از حمایتهای خوبی مانند معافیتهای مالیاتی، دریافت تسهیلات کم بهره و ... برخوردار شوند.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری برای دریافت تسهیلات صندوق فناوری برای شرکتهای دانش بنیان لرستان بیان داشت: در این راستا لرستان باید ارتباط بیشتری با مرکز و همچنین ستادهای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور داشته باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به پرداخت تسهیلات سبک بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در این راستا این تسهیلات می تواند با انعقاد تفاهم نامه بین استان و ما از طریق بانکهای استان به شرکتهای دانش بنیان پرداخت شود.

ستاری همچنین از پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی به اساتید دانشگاهی در رابطه با ایجاد شرکتهای دانش بنیان بدون دادن وثیقه از سوی آنها خبر داد و گفت: همچنین صندوق فناوری که از شهریور ماه سال گذشته در کشور راه اندازی شده تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه با سود ۱۱ درصد به شرکتهای دانش بنیان پرداخت می کند.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کارآفرینی در لرستان تصریح کرد: در لرستان فرهنگ کارمند و دولت رواج دارد و این در حالیست که این فرهنگ به هیچ عنوان نوآوری، توسعه و ارزش افزوده را در پی نخواهد داشت.