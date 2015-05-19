  1. استانها
  2. قم
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۳۲

آیت الله علوی گرگانی:

اسلام با پرداخت سود به پول مخالف است

اسلام با پرداخت سود به پول مخالف است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: رقابتی که در بانک‌ها برای دادن سود به پول مردم ایجاد شده موجب رکود تولید و تجارت می‌شود و اسلام با این اعمال مخالف است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی ظهر سه‌شنبه در دیدار مسئولان بانک مهر اقتصاد قم با اشاره به فعالیت بانک‌ها اظهار داشت: رقابتی که در بانک‌ها برای دادن سود به پول مردم ایجاد شده موجب رکود تولید و تجارت می‌شود و اسلام با این اعمال مخالف است.

وی عنوان کرد: برای این که بانک‌های ما برای جهان الگو باشد باید قوانین اسلامی را رعایت کرده و به آن‌ها عمل کنیم در این صورت بانک‌های ما اسلامی خواهند بود و وای به حال ما اگر به نام اسلام کار خلافی کنیم.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه بانک برای امانت داری پول مردم است، اضافه کرد: اگر پول تجمیع شده در بانک در کار تولیدی قرار گیرد از تعطیلی بسیاری کارخانه‌ها و بیکاری جلوگیری می‌شود و بانک توانایی بسیاری در این امر دارد.

آیت الله علوی گرگانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: خداوند به انسان‌ها عقل داد تا راه را از بیراهه تشخیص دهند اما نفس انسان درنده است و خداوند انبیا را نیز فرستاد و هدف از بعثت انبیا این بوده که بشر کنترل شود.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان این که ما نباید از حدود خود تجاوز کنیم‏، افزود: عقل برای این است که نفس بشر را مهار کند اما عقل کافی نیست و خداوند انبیا را برای هدایت انسان‌ها فرستاده است.

وی افزود: امروز موعظه و پند در جامعه زیاد است و صدا و سیما و رسانه‌ها نیز وجود دارند و با وجود همه این ابزار عده‌ای باز هم خیانت می‌کنند زیرا نفس انسان بسیار قدرتمند است و عده‌ای آخرت را باور ندارند.

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: ما در نظام جمهوری اسلامی هستیم و مسئولیتی به خاطر کارمان و مسئولیتی نیز به خاطر این که در نظام اسلامی زندگی می‌کنیم داریم، افتخار ما این است که در خانه امام زمان(عج) زندگی می‌کنیم و در دامن ایشان هستیم.

کد مطلب 2584400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها