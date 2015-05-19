ورود رزمی کاران پنج کشور به همدان

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات او- اسپرت قهرمانی آسیا از امروز به میزبانی همدان و در سالن شش هزار نفری انقلاب همدان برگزار می شود.

سخنگوی ورزش و جوانان استان همدان افزود: پنجمین دوره مسابقات او - اسپرت قهرمانی آسیا از سی ام اردیبهشت تا دو خرداد ماه امسال در همدان برگزار می شود ۱۰۰ ورزشکار از ۱۴ کشور آسیایی در این مسابقات به رقابت می پردازند.

وی بیان داشت: تیم ملی او_اسپرت ایران، تیم ملی او- اسپرت تاجیکستان، تیم ملی او-اسپرت هندوستان با ترکیب پنج نفر ورزشکار و تیم ملی او- اسپرت افغانستان به سرپرستی عبدالواسی قیومی تا عصر دیروز وارد همدان شدند.

چاروسایی با اشاره به اینکه تیم ملی عمان و و کره جنوبی نیز صبح امروز وارد ایران شدند و امروز به سمت همدان حرکت خواهند کرد، اضافه کرد: در این مسابقات ورزشکارانی از کشورهای کره جنوبی، قطر، فیلیپین، پاکستان، سوریه، فلسطین، لبنان، افغانستان، هندوستان، عراق، تایوان، امارات متحده عربی، کویت و تیم ملی ایران حضور خواهند داشت.

سخنگوی ورزش و جوانان استان همدان ابراز داشت: این رشته ورزشی برخاسته از همدان و مورد تایید وزارتخانه و کمیته ملی المپیک کشور است.