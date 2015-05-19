به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام سید محمد میربد در دومین نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان گفت: امسال در مراسم اعتکاف هماهنگی ها بیشتر و نقاط ضعف کمتر شده بود و از نظر کیفی بهتر از سال های قبل بود.

وی با بیان اینکه در برخی شهرستان ها افزایش آمار و در برخی دیگر کاهش آمار اعتکاف را داشتیم، افزود: بیشترین رشد آمار در شهرستان های کوهرنگ و شهرکرد بود.

وی عدم همکاری آموزش و وپرورش با دانش آموزان برای شرکت در مراسم اعتکاف را علت اصلی کاهش در شهرستان فارسان برشمرد.

میربد با اشاره به ساماندهی برنامه های مناسبتی در صدا و سیمای استان، حضور مداحان با تأیید کانون مداحان در این برنامه ها را خواستار شد.

وی با اشاره به در پیش بودن اعیاد شعبانیه، ورود قوی هیئت های مذهبی برای برگزاری جشن ها و تقویت برنامه های شاد در اعیاد را مورد تأکید قرار داد.

میربد با بیان اینکه جشن ها باید با شور بیشتری برگزار شود، گفت: شأن اهل بیت(ع) در این جشن ها باید رعایت شود.

وی با اشاره به نزدیکی سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) و تقارن با با جشن های نیمه شعبان، گفت: در کنار پرداختن به سیره مهدوی، سیره عملی حضرت امام(ره) باید بیان شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی گفت: برای هماهنگی هرچه بیشتر و کاهش برخی آسیب ها نشستی با اصناف برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام میربد با اشاره به فضیلت شب نیمه شعبان گفت: مراسم احیای نیمه شعبان در مساجد برنامه ریزی و تبلیغات و اطلاع‌رسانی در این موضع صورت گیرد.

وی در این نشست تعامل شهرداری با شورای هیئت های مذهبی را برای حمایت از هیئت های محوری و فعال خواستار شد.