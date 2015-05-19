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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۰۱

در سالروز ارتحال امام(ره)؛

۳۵۰۰ نفر از کهگیلویه و بویراحمد به مرقد امام اعزام می شوند

۳۵۰۰ نفر از کهگیلویه و بویراحمد به مرقد امام اعزام می شوند

یاسوج – رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اعزام سه هزار و ۵۰۰ نفر از این استان به مرقد امام خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد خاضع پیش از ظهر سه شنبه در نشست کمیته برگزاری مراسم ارتحال امام(ره) گفت: این افراد به مناسبت سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب، در روز ۱۳خرداد به مرقد امام اعزام می شوند.

وی همچنین بر برگزاری هرچه شایسته تر مراسم ارتحال امام(ره) در استان تاکید کرد و اظهار داشت: این آیین امسال در تمام شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.

خاضع بیان کرد: تلاش خواهیم کرد این آیین با رویکرد مردمی و با شکوه خاص برگزار شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: تبیین اندیشه ها و تفکر امام(ره) برای نسل جدید مهمترین هدف برگزاری این مراسم است.

وی تهیه و توزیع برشورهای و بسته های فرهنگی با موضوع سیره حضرت امام(ره)، مسابقه وصیت نامه امام، برگزاری شب شعر، نمایشگاه عکس و آثار امام، مسابقه نقاشی کودکان و .. را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

 

کد مطلب 2584407

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