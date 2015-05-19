به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمد یزدی در شانزدهمین سمینار سالانه مدیریت مصرف انرژی الکتریکی ویژه صنایع استان البرز که پیش از ظهر سه شنبه با حضور صاحبان صنایع در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه‌ای کشور مستقر در کرج برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی به ویژه در دوره تحریم نشان داد که می‌تواند در بهینه سازی مصرف از کشورهای پیشرفته دنیا اقدامات گسترده تری انجام دهد.

وی با اشاره به دو چالش مهم پیش روی جهان با استناد به گزارش شورای جهانی انرژی گفت: افزایش جمعیت یکی از این چالش‌ها است. هم اکنون جمعیت دنیا حدود هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون برآورد شده که در سال‌های آینده به آن افزوده می‌شود.

معاون مدیریت مصرف برق شرکت توانیر افزود: از نتایج بارز افزایش جمعیت افزایش تقاضای انرژی است و به دنبال افزایش مصرف انرژی میزان انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده ها به میزان قابل توجهی بیشتر می شود.

به گفته یزدی میزان انتشار گاز منوکسید کربن در جهان بیش از ۳۰ هزار میلیون تن بوده که ۵۵۰ میلیون تن آن سهم ایران است.

این مسئول یادآور شد: بر اساس آخرین ترازنامه انرژی صنعت برق کشور، به ازای هر کیلو وات ساعت انرژی تولید و مصرف و ۹۲۲ گرم انواع آلاینده ها به ویژه گاز منوکسید کربن تولید می‌شود.

وی گسترش بیماری‌هایی همچون سرطان، ام اس، بیماری‌های قلبی و ریوی و نارسایی‌ها در دوره جنینی را از عواقب گسترش گازهای گلخانه ای نام برد.

یزدی ادامه داد: با افزایش دما نیاز به وسایل سرمایشی هم بیشتر شده که خود منجر به کاهش راندمان نیروگاه‌ها می‌شود و برای جبران کمبود برق ناچار هستیم نیروگاه‌های بیشتری احداث کنیم و چرخه آلودگی هوا تکرار می‌شود.

معاون مدیریت مصرف برق شرکت توانیر با بیان اینکه پیش بینی شده در پیک مصرف برق در مردادماه، ۵۳ هزار مگاوات برق مصرف شود، تصریح کرد: تنها در صورتی می‌توانیم در تابستان با خاموشی مواجه نشویم که شهروندان در مصرف برق صرفه جویی کرده و از مصرف برق اضافی خودداری کنند.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۷۳ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در کشور وجود دارد اما نمی‌توانیم همه آن را به برق تبدیل کنیم و لازم است مردم با سازمان مشارکت کنند.

یزدی چالش مهم دیگر پیش روی بشر را توسعه اقتصادی نام برد که این وضعیت نیز در نهایت منجر به افزایش آلودگی در دنیا خواهد بود.

وی با بیان اینکه جهان برای بقا راهی جز کاهش تقاضای مصرف ندارد، تأکید کرد: راه حل کاهش مصرف انرژی استفاده از نیروگاه‌های مجازی یا نیروگاه‌های نسل نو است که حدود ۵۰ سال پیش دنیا به این سمت حرکت کرده است.

به گفته وی اکنون متوسط رشد مصرف برق در کشور حدود ۵.۵ درصد است که با ادامه این روند به وارد کننده انرژی تبدیل خواهیم شد.

وی تصریح کرد: تنها با یک درصد صرفه جویی می‌توان رشد مصرف را کنترل کرد.

یزدی از تعرفه‌های تشویقی صنعت برق برای صاحبان صنایع هم خبر داد که امسال مواردی از آن بازنگری شده است.